Lo que nunca debes perdonar en una relación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de tener meses o años de relación, es fácil dar excusas por el comportamiento de tu galán. Porque, honestamente, estás tan comprometida en la relación, que seguro no quieres tirar la toalla por un simple error. Lo amas, ves un futuro con él y estás dispuesta a perdonarlo, pero hay ciertas acciones que NO tienen excusa.



Si crees que es el amor de tu vida, debería merecerlo a través de acciones. Y también debería respetarte como la mujeres que eres, especialmente si también te ama y tiene miedo de perderte.



Abuso físico



El abuso nunca debería tolerarse, y si no quieres perdonarlo, no deberías hacerlo. Es difícil superar una relación donde hubo violencia física. A pesar del amor y la comodidad, ésta es una falta de respeto que no sólo viola tus creencias, sino que pone en peligro tu salud y tu vida.



Abuso emocional



Los fracasos amorosos, sean románticos o no, son el resultado de una inteligencia emocional baja, y esto puede desarrollarse en reacciones emocionales intensas y hostilidad durante los conflictos.

Y ya en serio: cualquier tipo de abuso, sea emocional, físico o psicológico, no debería perdonarse, a menos no durante la relación.



Mentiras constantes



Las mentiras pueden ligarse a un engaño… aunque no siempre. Si tu pareja se la vive mintiéndote, obviamente no es confiable, y también hablamos de una falta de respeto que no podría perdonarse. Lo ideal es discutirlo juntos, pero si las mentiras no cambian, no tienes razones para quedarte.



No tomar la responsabilidad



Lo que lo hace imperdonable es la probabilidad de patrones y conductas repetidas. No deberías darle una segunda oportunidad (mucho menos perdonarlo) si no hace frente a sus responsabilidades. O peor aún, si no demuestra culpa por su irresponsabilidad.



Infidelidad sin culpa



Aunque hay personas dispuestas a entender una infidelidad y tratar de arreglar la relación, hay veces en que los engaños son imperdonables, especialmente porque demuestran un gran nivel de falta de respeto. De hecho, ser irrespetuoso intencionalmente no debería ser completamente perdonable.