3 Traiciones que arruinan una relación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La infidelidad es la traición más popular y criticada en nuestra sociedad, pero en realidad también es la más sutil y definitivamente no es la única. Cuando las parejas no se escogen entre ellos cada día, la confianza y el compromiso simplemente van desapareciendo.



Y quizá noten que haya deslealtad en la relación, pero no le dan la importancia debida porque no es “tan malo como una infidelidad.” Pero esto es falso; cualquier cosa que viole el contrato de una relación comprometida puede ser desastroso.



Las traiciones se basan en 2 bloques: decepción (no revelar su necesidad por evitar conflicto) y su necesidad de conexión emocional FUERA de su relación.



Infidelidad emocional



Es muy fácil que 2 amigos platónicos tengan una relación que va más allá del trabajo o la amistad. Estas relaciones no sexuales pueden crear una intimidad diferente. Y eso no la vuelve una traición, lo que la vuelve una traición es si tu pareja se ofende se siente incómodo por tu interacción con esta otra persona.



¿Cómo identificar una infidelidad emocional? Fácil, sólo tienes que contestar estas preguntas:



¿Ha ocultado la amistad?

¿Tus preguntas sobre la amistad son respondidas con “no te preocupes” o formas desánimo?

¿Le has pedido que lo termine, y te dice tu pareja que no?

¿Tus límites no han sido respetados?

¿Este amig@ es el tema de fantasías y comentarios durante malos momentos de la relación?

Si tu respuesta es ‘sí’ a cualquiera de estas preguntas, la amistad tal vez sea muy íntima, y podría causar problemas en el futuro.



Amor condicional



Las parejas no sienten apoyo cuando el otro tiene un pie fuera de la relación. No sienten que sus parejas vean por sus intereses de manera incondicional. Cuando esto sucede, la pareja traicionada empieza a causar problemas, cuando en realidad sólo hay falta de compromiso.



A veces uno de los 2 presionará al otro de casarse o vivir juntos, creyendo que mejorarán la relación al “llevarla a otro nivel”, pero será difícil que un matrimonio tenga éxito si se construye sobre una creencia de fortalecer su relación, sin realmente haberlo hecho en primer lugar.



Distanciamiento emocional



El distanciamiento emocional puede ser algo MUY grave, como elegir el trabajo sobre el funeral de la familia de tu pareja, o algo muy equis, como darle la espalda cuando necesita apoyo emocional.



Una relación comprometida requiere que ambos estén al pendiente del otro en los peores momentos. Esto quiere decir; celebrando sus éxitos, y dando apoyo en los malos ratos.



Para mejorar su conexión emocional, es importante que se enfoquen en reconstruir la relación; cultivar amor, admiración, cariño y lo que sentían hace tiempo el uno por el otro.