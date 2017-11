Galas de otoño-invierno: Amor a la naturaleza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la llegada de la temporada más romántica del año hay varios focos de inspiración, y es que otoño recuerda el amor a la naturaleza, la belleza de la tierra, el olor a madera y la profundidad de los colores de un buen vino.



Claudia Rodríguez diseñadora, especialista en Haute Couture, y el Mánager de salón y maquillador profesional Saúl Félix recomiendan que dejes de preocuparte por ir a los límites de la moda.



Los expertos invitan a que adoptes un estilo de acuerdo a tus rasgos y características, comparten que de la moda habrá cosas que podrás lucir y verte espectacular y otras que simplemente no, si le apuestas al consejo que este par de profesionales nos hacen, te ganarás un acierto al verte elegante y apropiada en esta temporada otoño invierno.



En vestidos de noche no será extraño ver prendas donde la elegancia predomine con escotes profundos en la espalda, estampados florales plasmados en siluetas clásicas de corte sirena y princesa.



Debes complementar tu look con un maquillaje discreto y sobrio que permita ver la belleza natural que posees, señalan los expertos.



Este “photo shooting” se realizó en las instalaciones del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, por ser un edificio emblemático en Hermosillo que ofrece un sinfín de posibilidades en cuanto a su arquitectura y murales, que dan marco a la belleza de la modelo Emilia Lobatos de la Fuente, resaltando su maquillaje y peinado, en conjunto con los hermosos vestidos de la diseñadora y el estilo único de la fotografía e iluminación del fotógrafo y creativo sonorense Luis Bernal.