Alimentos pequeños que aportan grandes beneficios

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A pesar de que estos alimentos sean pequeños, tienen grandes beneficios para la salud. ¡No te imaginas la cantidad de enfermedades que puedes evitar si los consumes!



Orégano

Es una especia muy concentrada en nutrientes y tiene gran poder antioxidante debido a que posee carotenos, vitamina A y vitamina C, también tiene niveles elevados de potasio, calcio, hierro, fósforo, ácido fólico y magnesio. El orégano es muy versátil y combina muy bien con vegetales, carnes o pastas. También controla la glucemia y previene el cáncer de colon.



Pimienta

Destaca su contenido en potasio y calcio, mientras que el resto de las variedades son menos nutritiva pero no por ello menos importantes para saborizar platos. Son fuertes estimulantes del tracto digestivo y acompañan a la perfección recetas dulces y saladas.



Albahaca

Posee flavonoides antioxidantes, tiene acción antiinflamatoria y favorece la circulación de la sangre. También posee efectos antibacterianos por eso se utiliza para conservar alimentos. Entre los nutrientes que posee se encuentran el calcio, magnesio, carotenos y vitamina C. Además ayuda a quitar el insomnio y el asma.



Tomillo

Es una especia con funciones digestivas y es muy rica en hierro, por lo que puede ser un condimento ideal para platos con carne, cuyo hierro y proteínas potencian los beneficios del tomillo. Evita laringitis y resfriados.



Girasol

Sus semillas son una excelente fuente de vitamina E, el principal antioxidante graso-soluble del cuerpo. La vitamina E viaja a través del cuerpo neutralizando los radicales libres que de otro modo dañarían estructuras y moléculas portadoras de grasas, como las membranas celulares, células cerebrales y el colesterol.



Las semillas del girasol contienen altas dosis de fitosterol. Éste último es un compuesto encontrado en las plantas que tiene una estructura química muy parecida al colesterol y cuando está presente en las dietas en cantidades adecuadas, se cree que reduce los niveles de colesterol malo y baja el riesgo de ciertos tipos de cáncer.



Ajonjolí o sésamo

Estas semillas son muy valoradas por su aceite, pues es altamente resistente a la rancidez (es la alteración de las características sensoriales cuando por acción de factores externos los ácidos grasos se oxidan). No sólo son una buena fuente de manganeso y cobre sino que además proveen mucho calcio, magnesio, hierro, fósforo, vitamina B1, zinc y fibra dietética. Previenen la hipertensión y protege también el hígado del daño oxidativo.



Amaranto

Genera un rico aporte en minerales como el magnesio, hierro, fósforo, zinc, calcio, manganeso, potasio y cobre. Mientras que entre su contenido vitamínico se destacan la vitamina C, la B6 y la vitamina K, así como las riboflavonas, acido fólico, niacina y tiamina. Ayuda a prevenir osteoporosis.



Chía

Tienen vitaminas y minerales, son una excelente fuente de fibra, proteína y antioxidantes y poseen la mayor cantidad de ácidos grasos omega-3. Consumirlas ayuda a reducir el dolor en las articulaciones, nos llena de energía y nos protege contra afecciones serias como la diabetes y las enfermedades coronarias.