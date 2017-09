Buscan concientizar sobre el cuidado de mascotas

(Tomada de la Red)

Con el programa, “Sé un dueño responsable”, la dirección de Ecología Municipal busca concientizar a los ciudadanos sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y además contribuir al cuidado del medio ambiente, así como la distribución de espacios en la vía pública.



Patricia Peraza García, directora de Ecología, mencionó lo importante que es concientizar a las personas e implementar la cultura del cuidado de sus mascotas de manera responsable, desde traerlos en correa, hasta recoger sus heces para mantener limpia una zona que recibe a decenas de personas todos los días.



“Este es un gran reto, esto es toda una revolución cultural que no es nada fácil, sobre todo de actitud, no solo levantar las heces, sino darle buen trato, quien se responsabilice de tener un perro tiene que cumplir con la atención al perro”, declaró.



Señaló que la idea es primero concientizar y después los inspectores darán recorridos diarios para detectar quienes no cumplan con la responsabilidad social y sansionarán de manera monetaria.



Por su parte, Enrique Millán, entrenador canino, mencionó que lo importante es que se va a monitorear todas las zonas de afluencia, como el malecón y en segunda instancia el Parque Lineal y alternarán cada sábado para hacer recorridos.



“Nosotros traemos bolsas, traemos para llamar la atención, se les va a concientizar y ya después se estarán patrullando, sigue el Parque Lineal”, comentó.



