Nutre tu cerebro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El cerebro es el encargado de coordinar todas las funciones de nuestro cuerpo, pesa aproximadamente 1 kilo y utiliza el 20 por ciento del total de la energía del organismo.Naturalmente envejece con el resto de los órganos, lo que lo hace propenso a sufrir algunas enfermedades neurodegenerativas o cerebrovasculares, es por ello que debemos tratar de mantenerlo en buen estado con alimentación saludable, es por ello que aquí te dejamos algunos alimentos que no pueden faltar en tu dieta.1. CúrcumaEn un estudio publicado por National Institute of Health se dio a conocer que la curcumina contenida en esta sustancia mejora las funciones neuronales en personas con Alzheimer.2. Fresas y morasEstas frutas son ricas en antioxidantes, los cuales se encargan de proteger al cuerpo de los radicales libres, además ayudan a las neuronas a mantenerse en buen estado.3. NuecesEstos frutos también contienen antioxidantes, por otro lado, ayudan a mejorar el rendimiento intelectual.4. PolloContiene vitamina B y ayuda a mantener los niveles indicados de monocisteína, ya que el aumento de este aminoácido es perjudicial para la salud porque podría formar coágulos y provocar un accidente cerebrovascular.5. JitomateEl licopeno que contiene este vegetal es un fitoquímico que ayuda a prevenir las enfermedades neurodegerativas, pues protege las células cerebrales.6. PescadoContiene omega 3: ácidos grasos que el organismo no produce de manera natural pero que contribuyen a conservar una buena memoria. Se encuentran principalmente en el salmón, atún, sardinas, etcétera.7. AcelgasAl igual que otros vegetales de hojas verdes, contiene antioxidantes que además de combatir los radicales libres, ayuda a reducir el ritmo de envejecimiento en las neuronas y así prevenir la aparición de Alzheimer.FUENTE: Eme de Mujer