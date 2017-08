Si haces esto te estás convirtiendo en tu mamá

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

#1 Los tuppers son importantes para tiAcéptalo, antes no te importaban los tuppers pero tal vez ahora reconozcas lo útiles que pueden ser en tu cocina y en el trabajo. Es importante mantenerlos limpios y comprar los que son herméticos y prácticos. Nada como los tuppers.#2 Le dices a todos que se lleven suéter antes de salirMás vale prevenir. No sólo tú te llevas "algo de tapar" a todos lados, siempre le adviertes a tus amigos o familia que se cubran antes de salir, no les vaya a dar "un aire" y puedan enfermarse.#3 Insistes en alimentar a cualquiera que entre a tu casaCuando organizas una reunión ya no se trata sólo comprar cervezas. Te preocupas de que haya botanas como queso, uvas o galletitas. Antes era suficiente con sólo comprar una bolsa de papás.#4 Tu hora de dormir ya no pasa de la 12:00 o 1:00 am.Aunque salgas de fiesta los fines de semana, ya tienes una "hora de la Cenicienta" determinada. Incluso a veces inventas excusas con tal de llegar a tu casa y acurrucarte en tu cama lo más pronto posible.#5 Te rehúsas a salir donde están "los jóvenes"¿Te pasa seguido? Tus amigos quieren ir a ese bar o antro que está de moda, pero tu prefieres que se vean en casa de alguien. En los lugares con gente joven ya no te la pasas bien, te hacen sentir como que ya no perteneces en ese ambiente.#6 Juzgas a los demás más de lo usualTus estándares de lo que está bien y mal tal vez sean más estrictos que antes. Ahora tiendes a ser más dura con los demás. Te encanta que tus amigos te pidan consejos, para seas tú quien los guíe mejor en la vida.#7 Confundes los nombres de los demásSeguro odiabas cuando tu mamá confundía tu nombre con el de tu hermano (a) o primo (a), pero ahora tu también lo haces también, hasta con tu familia.#8 Siempre cargas con pañuelosOtra prevención que antes no tomabas. Los Kleenex son útiles en muchas situaciones, incluso tal vez cargues con un gel antibacterial en tu bolsa.#9 Empiezas a recomendar medicinas¿A tu amigo del trabajo le dio gripa? Tu traes un remedio en tu bolsa o le recomiendas varias medicinas que podrían aliviarlo.#10 Ya no te gusta dormir hasta tarde¿Recuerdas esos fines de semana cuando te levantabas a mediodía? Se acabaron, ahora te levantas incluso antes de que suene el despertador. Hay demasiados pendientes para que desperdicies tu fin de semana durmiendo.#11 Escoges con más cuidado lo que compras en el supermercadoTu lista del supermercado ya no es como antes, que comprabas lo que más te gustaba y te llenara. Ahora escoges las frutas y verduras con cuidado, la chatarra tal vez ya salió de tu lista por completo, o tal vez checas las etiquetas de cada producto para ver dónde y de qué están hechos.#12 Tu closet ya no incluye tacones muy altos o minifaldasYa no tienes a donde llevar este tipo de piezas. Aunque se trate de un evento especial, prefieres llevar tacones bajos y elegantes, para ti ya es imposible caminar en esas cosas altas o sentirte cómoda en una minifalda. Eso es para las jóvenes.#13 Lloras más que antesQue no te pongan una serie intensa porque tal vez rompas en llanto, un álbum de fotos familiar también puede hacer esto, o incluso que ver un comercial de un tierno bebé o de un cachorro. Tu nivel de sensibilidad es más alto.#14 Te pones "happy" con una copa de vinoEs como si empezaras a tomar por primera vez, antes aguantabas toda la noche sin parar de tomar. Ahora una "copita" es suficiente para la fiesta, ya no quieres ponerte muy borracha y estar cruda todo el día siguiente.#15 Dices frases como: "espera, deja me pongo mis lentes" o "mándame un mensaje cuando llegues, en serio"Típicas frases de mamá, alguien te enseña algo en tu celular pero tiene que ponerse sus lentes antes. O cuando ves a tus amigos les adviertes con mucha seriedad que deben avisarte cuando estén a salvo en tu casa.#16 Te enojan las personas que manejan muy rápidoAntes te encantaba acelerar y le gritabas a los conductores que iban muy lento. Ahora eres de las que van despacio en la carretera y regañas a las personas que aceleran.FUENTE: http://www.vix.com/es/identificacion/186520/estas-son-las-16-senales-de-que-te-estas-convirtiendo-en-tu-mama