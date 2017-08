Aquí comenzaron las grandes bandas de rock

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

The Cavern Club - The BeatlesEn este lugar de Inglaterra comenzó la carrera de los Beatles. Cuando tocaron el 21 de febrero de 1961, cobraron 5 libras esterlinas; dos años después, ya cobraban 300. El cuarteto de Liverpool dio 274 conciertos aquí, entre 1961 y 1963. El club fue destruido en 1973 y reconstruido 10 años después.CBGB OMFUG – The RamonesEl 16 de agosto de 1974, unos desconocidos The Ramones se presentaron en este lugar, y no dejaron de tocar nunca más. Según los propios integrantes de la banda, este club emblemático del Punk rock y la New wave, ubicado en Nueva York, era un sitio lleno de borrachos, pero con una acústica fenomenal.Chequers Nightclub – AC/DCEsta banda actuó por primera vez en directo, el 31 de diciembre de 1973, en Chequers Nightclub de Sidney en Australia. La agrupación incluía a Dave Evans, Malcom Young, Angus Young, Larry Van Kriedt y Colin Burgess. Ahí interpretaron por primera vez “Can I Sit Next to You Girl”.El Hijo del Cuervo – Café TacvbaEl 27 de mayo de 1989 tocaron por primera vez, ya como Café Tacvba, en este lugar de Coyoacán. Hicieron dos presentaciones con cables prestados, mientras que la mayoría de los boletos fueron comprados por amigos y familiares.Troubadour – Guns N' RosesEsta banda del hard rock nació en Los Ángeles en 1985. El grupo estaba formado por el cantante Axl Rose, los guitarristas Slash e Izzy Stradlin, el bajista Duff McKagan, y el baterista Steven Adler. Su primer concierto fue el 26 de marzo de 1985 en el Troubador, ubicado en California.London Fog – The DoorsEn 1966, The Doors era una banda local de Venice que consiguió la oportunidad de tocar en London Fog, un bar de Sunset Strip, que fue su escenario antes de convertirse en una de las más grandes leyendas de la música. Cuatro años después, lanzaron su primer álbum, con éxitos como "Light My Fire".UFO Club – Pink FloydEl 23 de diciembre de 1966, el grupo inauguró el UFO Club, en Londres, Inglaterra. Se trató de su primer concierto ya como Pink Floyd, y a raíz del cual surgió su primer contrato musical.Rockotitlán – CaifanesLa banda mexicana estaba conformada por Saúl Hernández, Sabo Romo y Diego Herrera. Alfonso André se les unió a partir de su tercera presentación. Su primer concierto fue el 11 de abril de 1987 en Rockotitlán. Era tanta la expectación que mucha gente se quedó afuera.Neumos – Pearl JamEl 22 de octubre de 1990, una banda llamada Mookie Blaylock dio su primer concierto en el club Off Ramp de Seattle (hoy se llama El Corazón), delante de 200 personas. Esa fue la primera presentación de Pearl Jam, cuando aún ni siquiera se llamaban así.Crocodile Café – NirvanaEste lugar está ubicado en Seattle, Estados Unidos, y es famoso porque aquí se dio a conocer el mítico Kurt Cobain, junto a Nirvana. Se ha convertido en un lugar muy visitado por los incondicionales del desaparecido músico.FUENTE De10.com.mx