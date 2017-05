La amistad entre un perro y un pato

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Quién ha dicho que la amistad entre animales de diferente especie es imposible? En Animal Mascota ya te hemos dado un montón de ejemplos curiosos, como la increíble relación entre un oso, un tigre y un león; o la amistad entre un gato y un dragón. Y gracias a las redes sociales, cada dos por tres nos enteramos de un nuevo caso. Hoy, por ejemplo, queremos hablarte de Barclay y Rudy, un perro y un pato que se llevan a las mil maravillas.



Una relación que no empezó con buen pie



Barclay es un perro golden retriever y Rudy un pato pekinés. Aunque te parezca increíble, estos dos animales tan distintos se han convertido en amigos inseparables. Y eso que la relación entre ellos no empezó demasiado bien, ya que el can se comía el pienso de los patos. Sin embargo, eran tantas las veces que Barclay iba a intentar comerse el alimento de las aves que finalmente congenió con Rudy.



Siempre solucionan sus diferencias



Según asegura su dueña, Pam Isihuro, Rudy suele subirse encima de Barclay para reclamar su atención, algo que al perro no le importa en absoluto, ya que así puede aprovechar para olisquearle el culo. Eso sí, su relación no es siempre de color de rosa, ya que muchas veces tienen encontronazos. Por suerte, siempre solucionan sus diferencias jugando. De hecho, no quieren jugar con nadie más.



A continuación te dejamos con nuestra galería, donde encontrarás más imágenes de Barclay y Rudy. Se trata de fotografías realizadas por su dueña. Antes, si quieres, puedes echarle un vistazo al vídeo de Barcroft Animals, en el que podemos verlos en acción.







