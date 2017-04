Descubre qué jabón va con tu personalidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para la mujer, la fragancia es su firma personal y su mejor complemento. No se trata de un simple olor, sino de la esencia de su personalidad; y si el aroma se siente bien, también se notará la felicidad en la piel. Esa fragancia propia se obtiene desde la ducha y escoger el jabón correcto es fundamental para ser recordada por siempre.



La alegría, el amor y la nostalgia, entre otros, son sentimientos que se manifiestan muchas veces gracias al olfato porque los olores están ligados al centro emocional del cerebro. ¡Todos recuerdan a qué huelen las mujeres más importantes de su vida! Y esa es la razón por la que debes preferir una barra de jabón mezclada con perfumes especiales que potencien la fragancia natural de tu cuerpo desde el baño.



Y para elegir esa esencia debes guiarte por tu personalidad. Si todavía no sabes cuáles notas se combinan mejor con tu identidad, descúbrelas en la siguiente lista y deja tu marca en el corazón y la memoria olfativa de todos los que se crucen contigo.



Mujeres de carácter firme, sexys, femeninas y con mucha seguridad; que gustan de lo clásico y la elegancia, pero no en exceso: Vintage y chic las definiría mejor. Para ellas se adapta a la perfección una esencia de rosas, la fragancia favorita de la mayoría.



Mujeres románticas, alegres, espontáneas, optimistas, efervescentes y libres de prejuicios. Para ellas es mejor utilizar una fragancia acuática-floral, como la flor de loto.



Mujeres que adoran la vida sana y cuidan su cuerpo con ejercicios y buena alimentación. Se recomiendan fragancias cítricas con hierbas de verbena y combinación con aroma de té verde.



Mujeres sofisticadas, que aman la moda y no temen expresarse a través de su fragancia y su ropa. La mezcla de jazmines y aceite de almendras les permite combinar feminidad y seguridad.



Mujeres intensas, cautivantes y sensuales. La belleza y el misterio las caracteriza, por lo que la esencia de orquídea negra, con su fragancia más duradera, las debe acompañar en su día a día.



Aunque haya diferentes fragancias y personalidades, todas se adaptan a las características comunes de las mujeres modernas: son multifacéticas y extraordinarias. Para aprovechar mejor la combinación entre tu piel y tu perfume está Camay, el jabón femenino por excelencia.



Siéntete hermosa y segura de ti misma con tu fragancia personal, para que tu huella perdure vayas donde vayas.