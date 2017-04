Cinco destinos nacionales para visitar en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al ser un momento ideal para descansar, reflexionar y recargar energías, la temporada de Semana Santa se ha convertido en la ocasión perfecta para explorar lugares con una amplia riqueza natural, cultural e histórica.



Es por eso que te recomendamos 5 destinos del país que todo mexicano debería visitar al menos una vez en la vida. Aprovecha esta época del año para disfrutar de alguno de estos lugares, cuyos preparativos de viaje puedes organizar en línea:



Barrancas del Cobre

¿Sabías que esta maravilla de la naturaleza es más grande que el Gran Cañón de Estados Unidos? Con más de 59 mil kilómetros, las 7 barrancas son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El mejor recorrido es en tren, a través de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y puedes detenerte en diferentes pueblos para conocer atractivos cercanos como la Cascada de Basaseachi, o las celebraciones religiosas realizadas por algunos grupos tarahumaras en estas fechas.



Para llegar, la opción más sencilla es viajar en avión e iniciar y terminar la ruta en uno de los extremos de las barrancas, ya sea en Chihuahua o Los Mochis. Ten en cuenta que no todas las aerolíneas cuentan con vuelos hacia estas localidades. Volaris, por ejemplo, sí dispone de viajes diarios, al menos desde la capital del país.



Oaxaca

Tanto si deseas un tranquilo viaje familiar o un espacio para relajarte, este estado lo tiene todo. Puedes conocer la historia de los centros arqueológicos de Monte Albán y Mitla, ser testigo de cómo son creados los alebrijes y las figuras de barro negro, o visitar las fábricas de mezcal. La ciudad, por su parte, tiene diversos museos, galerías, mercados, iglesias y hasta un jardín etnobotánico. En la costa, puedes encontrar playas vírgenes, surfear en Puerto Escondido y acampar en Huatulco o Mazunte, entre otras actividades.



Si deseas algo diferente, atrévete a probar algún tour experiencial como uno de cocina oaxaqueña, en el que puedes aprender a preparar platillos de su abundante y famosa gastronomía local. El acceso a todo esto y muchas más atracciones puedes conseguirlo en línea, en donde además tienes la oportunidad de comparar precios y reservar la opción más conveniente.



Chiapas

En realidad, Semana Santa difícilmente será suficiente para explorar todo lo que posee la tierra del ámbar y el jaguar. La Selva Lacandona y las Cascadas de Agua Azul son ideales para los amantes del ecoturismo, así como el Cañón del Sumidero. En este último se han encontrado incluso… ¡pinturas rupestres! Para los más interesados en las antiguas culturas de México, a Chiapas se le conoce como la entrada al Mundo Maya, con recintos arqueológicos como Palenque, Bonampak o Yaxchilán. Además, está la Ruta del Café, organizada por las fincas que cultivan esta semilla, el zoológico Miguel Álvarez del Toro y pintorescos lugares como Tapachula, San Cristóbal de las Casas, o Comitán.



Al visitar Chiapas, aprovecha que algunas agencias ofrecen promociones súper atractivas como 2×1 en hospedaje, desayunos y tours, incluso en temporada alta. Si te encanta la naturaleza y la aventura, este lugar es para ti. Sin embargo, ten en cuenta que, en algunos pueblos alejados, será realmente difícil encontrar cajeros automáticos o que te acepten pagos con tarjeta, y por tu seguridad, tampoco es bueno que lleves demasiado efectivo contigo. Por ello, una gran alternativa para encontrar disponibilidad también, es reservar de manera anticipada y pagar en línea con un método confiable y flexible, como PayPal.



Tequila

Si lo tuyo no necesariamente son los deportes extremos, existe un Pueblo Mágico que te puede enamorar. Se trata del famoso hogar de la bebida más representativa de México. Lo interesante de este destino no es sólo el lugar de llegada, sino el camino. Se le conoce como la Ruta del Tequila, y puedes realizarla en varios días visitando haciendas de los alrededores, minas de ópalo, parques recreativos, y hasta el antiguo asentamiento prehispánico Guachimontones. Además, puedes jugar en el campo de golf, y recorrer senderos en bicicleta y a caballo. En Tequila, encontrarás museos y emblemáticas haciendas productoras, espectáculos de música y danza tapatía, además de ricos antojitos mexicanos.



Puedes llegar desde Guadalajara en tren, autobús o incluso rentar un coche. Y para el hospedaje, evita cualquier contratiempo en los días de mayor demanda apartando con anticipación el hotel que más se ajuste a tu presupuesto, todo con unos cuantos clics, por ejemplo, aquí.



Cancún y Riviera Maya

Por último, no podía quedar fuera de esta lista el destino más popular del país por la belleza de sus playas. Cancún y la Riviera Maya, que se extiende desde Puerto Morelos a la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, son los preferidos por los turistas nacionales e internacionales, de acuerdo con datos del Sistema de Inteligencia de Mercados de México. Además de paradisiacas playas, restaurantes y bares cosmopolitas, hoteles todo incluido, bungalows, boutiques de moda y mercados artesanales, esta zona se caracteriza por centros arqueológicos y museos, cenotes (inmensos estanques de agua natural) y parques ecológicos, de aventura y acuáticos para toda la familia.



El mar azul turquesa de esta región fascina a personas de todo el mundo, quienes acuden a descubrir la rica biodiversidad al practicar snorkel, buceo, avistamiento de pájaros, etc., y también para reencontrarse a sí mismas con actividades como yoga, masajes, e incluso retiros espirituales.



Ahora que ya sabes la fascinante riqueza que cada uno de estos sitios alberga, no puedes dejar de visitarlos. Si planeas viajar en Semana Santa y aún no conoces alguno de estos lugares, es hora que comiences unas vacaciones inolvidables en alguno de ellos.