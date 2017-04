Consulta de rutina: El sicólogo

MONTERREY, Nuevo León(GH)

Así como se recomiendan las consultas de rutina con el pediatra, el dentista y el oftalmólogo, también deben considerarse las visitas al sicólogo.



“No hay que esperar a que los niños tengan depresión o problemas serios para llevarlos con el sicólogo o el siquiatra, hay que hacerlo como una acción preventiva para que estén bien en su vida, en la casa, en su entorno”, señala la sicóloga Jannet Cendejas Contreras.

“Así también se estaría ayudando a que la comunidad crezca en una cultura de paz y bienestar”.



Por vergüenza al qué dirán muchos papás prefieren callar sus problemas personales y familiares, hasta que es demasiado tarde.



“Una manera de mejorar como sociedad, como familia y como seres humanos es aceptar que necesitamos ayuda, que no es malo pedirla, al contrario, pedir ayuda es una fortaleza del desarrollo humano”, comparte la especialista en evaluación diagnóstica y sicoterapia.



“Llevar a tus hijos con un sicólogo es procurar su bienestar emocional, ayudarlos a que se conozcan a sí mismos, a que descubran sus fortalezas, potencien sus habilidades e identifiquen sus áreas de oportunidad”.



Cendejas Contreras señala que las visitas al sicólogo pueden ser en cualquier edad y etapa de la vida y recomienda a los papás acudir con un profesional cuando tengan dudas sobre la crianza y el cuidado de sus hijos, incluso, desde el embarazo.



“Al momento de elegir un sicólogo es importante que cuente con credenciales profesionales: Título universitario, maestría o especialidad o certificación en su área, y de preferencia, que sea recomendado o se tengan referencias”, sugiere la sicóloga.



Pon atención



Si como prevención la terapia sicológica es importante, lo es más aún cuando los niños manifiestan conductas o comportamientos poco habituales.



“Cuando las cosas no están funcionando con tus hijos es momento de llevarlos con el sicólogo, por ejemplo, si presentan bajo rendimiento escolar, dificultad para hacer amigos, tienen problemas de integración y baja autoestima, batallan para dormir”, explica Jannet Cendejas Contreras, fundadora de Salud Mental desde el Embarazo (Same).



“No hay que esperar a que esas señales de alerta se conviertan en un trastorno depresivo donde la ansiedad, la angustia y la desesperanza los deje fuera de la realidad para ir a terapia”.



Cada problema mental tiene su tratamiento, y para atenderlo, es necesaria la evaluación de un sicólogo o siquiatra especializados en niños y adolescentes.



“El profesional de la salud tiene la obligación de explicarle a los papás la situación del niño y el plan de tratamiento, para que sepan qué se va a trabajar y cómo se va a tratar”, comparte Cendejas Contreras.



“Los papás deben buscar una asesoría integral porque una buena estrategia sicoterapéutica implica trabajar tanto con el niño como con la familia”.



Agencia Reforma