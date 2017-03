Nike lanza línea de ropa deportiva para mujeres de talla grande

(Tomada de la Red)

La marca de indumentaria deportiva Nike finalmente creó una línea completa de prendas para mujeres curvy. De esta manera, busca romper con los estereotipos de la moda fitness asociados a la figura delgada.



Nikewomen anunció a través de su cuenta de Instagram el lanzamiento de esta nueva incorporación de piezas que alcanzan hasta el talle 3XL. Ya en octubre la firma había realizado una campaña que se convirtió en viral para anunciar su la línea de corpiños extra grandes.



“Celebramos a las atletas en toda su diversidad, sea cual sea su etnia o tipo de cuerpo”, manifestó la marca desde su comunicado.



La revolucionaria iniciativa no se limita en diseñar piezas más amplias sino prendas pensadas especialmente para cuerpos de curvas pronunciadas. "Eso no hubiera funcionado porque la distribución del peso en cada persona varía", ha explicado Helen Boucher, vicepresidente de la división de ropa de entrenamiento femenina.



Esta colección cuenta con más de 200 productos que incluyen camisetas, pantalones, shorts y chaquetas. Los sujetadores también ampliaron sus medidas.



Las solicitudes realizadas a la firma para sumarse a la moda inclusiva son impulsadas desde hace años. Poco a poco la marca integró diseños más diversos. La modelo y referente curvy Danielle Vanier fue una de las protagonistas de la campaña y responsable de compartir la novedad. La repercusión en las redes por parte del públicos femenino fue muy positivo.



“La ‘fuerza’ es la palabra clave para nosotros; la talla no importa”, resaltó Helen Boucher, vicepresidenta de la división de mujeres de Nike.