Dime dónde te duele y te diré por qué

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El ser humano es muy complejo, cada cosa está relacionada una con otra. La mente y el cerebro son entes funcionales que responden a estímulos y la mayor parte del tiempo no sabemos qué hacen por nosotros hasta que prescindimos de uno de ellos.



En muchas ocasiones tenemos padecimientos que no sabemos ni por qué surgieron, a los 30 años nos duele de todo, las rodillas, los músculos, las articulaciones, bueno, no sabemos ni qué nos duele, pero sabemos que algo va mal.



Dolor muscular: Es muy común que te pase si estás haciendo ejercicio o hiciste una actividad física pesada, pero si te duele sin razón, es común que represente la incapacidad de movernos en la vida. Nos indica qué tan flexibles somos con nuestras parejas o en el trabajo.



Dolores de cabeza: Habla de la capacidad limitada de tomar decisiones, las migrañas atacan cuando no sabemos qué decisión tomar. Asegúrate de tomar un tiempo fuera y relajarte para que evites esta tensión.



Dolor en el cuello: Es un indicador de que tienes dificultad para perdonar a los demás o incluso a ti mismo. Si te duele el cuello, reflexión en las cosas que te gustan de ti y de los demás. Aprende la compasión.



Dolor en las encías: Está relacionado a decisiones que no tomas o no toleras. Debes tener las metas claras.



Dolor en los hombros: Puede indicar que llevas una pesada carga emocional. Céntrate en la resolución de los problemas, no los dejes para después.



Dolor de estómago: Sucede cuando hay una situación negativa que no puedes resolver, la sensación de vacío, por ejemplo, es indicativo de una pena profunda.



Dolor en la parte superior o inferior de la espalda: En la parte superior indica que te falta apoyo emocional, como si nadie te quisiera. En la parte baja habla de que el dinero te tiene preocupado, es momento de pedir un aumento de sueldo.



Dolor en el hueso sacro y en el coxis: Se debe a que puedes estar sentado sobre un asunto que necesita resolución y llegar al fondo de él.



Dolor en las rodillas: Simbolizan nuestras relaciones con otras personas, indican un problema para doblarse. El interior de las rodillas nos habla de la comunidad, el trabajo, los amigos y el exterior con problemas personales. Eres un ser humano, un mortal, que no te domine el ego.



Dolor en los dientes: Expresa el hecho de que no te gusta una situación, un disgusto reiterado con algo, lo que afecta las emociones diarias de tu vida.



Dolor que causa fatiga: Se refiere al aburrimiento, las resistencia y negarse a lo que necesita moverse ¿qué sigue?