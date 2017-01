Curiosidades que no sabías sobre gatos

(Tomada de la Red)

1. Los gatos aparecieron en la Tierra antes que el perro y que la mayoría de los animales que han llegado a ser domésticos, pero ha sido uno de los últimos en ser domesticado.2. Se pensaba que los gatos no podían distinguir los colores. Sin embargo, recientes estudios demuestran que pueden ver el azul, el verde y el rojo.3. Las fosas nasales del gato tienen 19 millones de terminaciones nerviosas. Las del hombre sólo 5 millones.4. Duermen 16 horas diarias de media.5. Tienen 32 músculos en cada oreja que funcionan como antenas parabólicas y se dirigen hacia la fuente del sonido.Curiosidades de los gatosLa mascota más común de América del Norte, los animales más sagrados de los egipcios y las estrellas irrefutables de Internet son los mininos.Sin embargo, a pesar de su enorme popularidad, hay muchas cosas que ignoramos sobre ellos.Más datos que probablemente te sorprendan:1. Existen más de 500 millones de gatos domésticos, con 40 razas distintas.2. Son la mascota más popular en la parte norte del continente americano: hay 73 millones de gatos, comparados con 63 millones de perros. Más del 30% de los hogares en norte América tienen uno.3. La orina de tu gato brilla en la oscuridad cuando la iluminas con luz negra. Si crees que tu gato está marcando territorio –más allá del tremendo olor- puedes hacerle a la CSI y buscar la fluorescencia.4. Al igual que las huellas digitales, la nariz de los mininos tiene un patrón único.5. Los gatitos pisan repetidamente una zona o a su dueño para marcar su territorio. Como los felinos sudan a través de sus patas, lo frotan como mecanismo de marcado. Parecido a cuando los perros se te hacen pipí encima, pero mucho más agradable.6. Los gatos se comunican con el movimiento de sus colas. Por ejemplo: si un gato está cerca de ti y agita su cola, es la mayor expresión de cariño que puede hacer. En cambio si la agita demasiado fuerte, tanto que golpea con ella, está de pésimo humor, es mejor que lo dejes solo un rato.7. Y hablando de colas, sólo los gatitos domésticos pueden caminar con sus colas estiradas hacia arriba. Los gatos salvajes las sostienen de forma horizontal o entre sus piernas mientras caminan.Las gatas pueden parir más de 100 gatos8. Durante su vida fértil una gata puede dar a luz a más de 100 gatitos. Una pareja de gatos puede producir hasta 420 mil en siete años. Una gatita soltera que sale a buscar galán puede tener una camada en la que cada niño sea de un papá distinto.9. Y hablando de gatitos, estos empiezan a soñar cuando tienen una semana de vida. Awww.10. Las puertitas para gatos fueron ideadas por el descubridor de los principios de la gravedad: Isaac Newton.11. Los gatos te hablan cuando maúllan. Rara vez hacen el sonido con otros gatos. En este caso les gruñen o sisean. Mientras más le contestes a tu gato más hablará contigo. De lo contrario, dejará de hacerlo. A menos que tenga hambre o necesite algo.12. Cuando los gatos están muy contentos, cierran los ojos bien fuerte.13. Los gatos pasan 30% de su vida despiertos acicalándose, alrededor de 10,950 horas ronroneando y 2/3 de su día dormidos.14. Los gatos son capaces de hacer más de 100 sonidos vocales, los perros solamente 10.15. La mayoría de los gatos no tienen pestañas.16. En 1879 se usaron 37 gatos para entregar el correo a algunos pueblos. Sin embargo, se dieron cuenta de que no eran los suficientemente disciplinados para continuar la tarea y se abandonó el proyecto.17. Los gatos no usan su voz para dar a conocer sus sentimientos, porque debido a su baja frecuencia, esta sería inaudible para los humanos. Algunos investigadores creen que los gatos aprendieron que no podemos escucharlos y se han adaptado para poder comunicarse con nosotros.18. Los gatos ven muy bien en la oscuridad porque sus ojos reflejan la luz naturalmente. En cuanto esta entra a sus ojos, sale inmediatamente, es decir, funcionan como linternas.19. A los gatos no les gustan las cosas dulces. Los científicos creen que se debe a una mutación en sus receptores de sabor.Además otros datos interesantes20. Las gatas suelen diestras y los machos zurdos. En el caso de los humanos, el 90% son diestros.21. El gatito doméstico más viejo del que se tiene registro fue encontrado en una tumba de 9,500 años en Chipre. Esto supera los retratos egipcios de gatos por 4, 000 años.22. El primer gato en ir al espacio fue francés y se llamaba Felicette (Aristogato). Regresó con bien de su viaje en 1963.23. Si le das de comer comida de perro a tu gato, corres el riesgo de dejarlo ciego. La fórmula canina no contiene taurina, que los felinos requieren para la vista.24. Los gatitos odian el agua porque su pelaje no la aísla. Todos menos el gato Van Turco al que le encanta nadar.25. Los mininos tienen 230 huesos en el cuerpo. Una persona 206. Un gato no tiene clavícula por eso cabe por cualquier lugar que sea del tamaño de su cabeza.Fuente:http://tiempo.hn/conoce-las-5-curiosidades-no-sabias-gatos/2/