Las razas de gatos más bonitas del mundo

(Tomada de la Red)

Gato de angora

Quizás, el más fiel. Es un tipo de gato muy inteligente, cariñoso y atlético. Con su tamaño entre pequeño y mediano, pelo semilargo de diferentes tonalidades (pero siempre suave), los #gatos de angora poseen un cuerpo musculoso y esbelto. Sus ojos y orejas son enormes y proporcionan equilibrio y ligereza. Son muy juguetones y reconocen hasta diez palabras. Si le tiramos por ejemplo un juguete iría a por éste porque sus instintos de caza son muy dinámicos. Si vive en una familia, siempre tendrá un favorito, por lo que prefiere vivir con una persona solo. Poseen un carácter fuerte y requieren un trato anti-arrogante.



Gato ragdoll

Ragdoll significa 'muñeca de trapo', motivo por el cual son dóciles hasta tal punto que al cogerle en brazos se relajan en exceso. Apenas maúllan y son bastante sociables. Son excelentes animales domésticos que presentan un aspecto fuerte, con un pelaje semilargo, denso y suave. Su cabeza suele ser muy ancha y sus ojos muestran diferentes tonalidades azules.



Gato bosque de Noruega

Este tipo de gato hace acordarnos de los fríos bosques nórdicos. Dicen que es el perfecto compañero del hombre. Tiene un gran pelaje y puede ser de diferentes tonalidades. Son muy sociables y comunicativos, por lo que se convierten en un animal perfecto de compañía. Le gusta estar con otros gatos de la misma especie. Pero, ¡cuidado! Les gusta mucho trepar, así que para encontrarlos mira hacia arriba, ya que les gusta estar en lo alto y observar todo.





Gato persa

Si quieres que tu gato vaya a la caza, el gato persa no es tu gato. Este cabezón con cara ancha y plana, orejas redondas y pelo largo, es muy perezoso y su carácter es muy tranquilo y afable. Lo bueno de él es que tiene un pelaje abundante y sedoso.



Gato siamés

Hablamos de gatos que provienen de Tailandia, a los que les gusta sentirse parte de la familia, siendo muy celosos y exigentes, no olvidemos que tienen un maullido ronco (característico de la raza). Cuenta la leyenda que los reyes tailandeses colocaban dentro de su tumba a un gato siamés y cuando el animal salía por el agujero que se hacía para tal fin, se decía que el alma del rey fallecido se había introducido en la del gato.



Gato azul

El gato azul es un aristócrata total. Con sus ojos verdes, su elegante caminar y su carácter tímido y tranquilo, se muestra muy reservadito con la gente desconocida. No le gusta nada el ruido. Suelen ser de tamaño medio, con extremidades finas, y se presenta suave, con un color azul grisáceo (con reflejos plateados, muy a menudo).



Gato sagrado de Birmania

Un gato acróbata al que le encanta vivir con niños. ¿Qué más se puede pedir? Son juguetones y a la vez muy inteligentes. Sus ojos almendrados se presentan de tamaño mediano y su pelaje es abundante con tonos claros.



Gato de bombay

Estas 'panteras negras' son muy voraces, procurad mantener la comida escondida puesto que son capaces de engordar inmediatamente. Son de tamaño medio y poseen una musculatura fuerte, sin grasa. Esta raza tiene un pelaje negro y brillante, con una estructura armoniosa. Sus ojos brillantes son muy expresivos, y su carácter es afectuoso y muy poco activo. Son perezosos.



Gato british

El perfecto amigo para los perros y niños. El british ama jugar hasta en edad adulta, por lo que se mantiene activo y alegre para siempre. Pero, ¡ojo! Necesita mimos diarios. Tienen una gran facilidad para cazar, combinada con un excelente humor y saber estar. #razas #mascotas



Fuente:http://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2017/01/las-razas-de-gatos-mas-bonitas-del-mundo-001345927.html