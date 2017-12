Arquitectura para gatos

(Tomada de la Red)

Aunque la mayoría de los gatos probablemente estarían igual de felices y seguros en una vieja caja de cartón o refugiándose en una cesta destartalada, la comunidad arquitectónica de Los Ángeles (California, EE. UU.) diseña para estos pequeños y simpáticos felinos unos albergues muy especiales, divirtiéndose un poco y colaborando con una buena causa.



Todos los años arquitectos y diseñadores del grupo Architects for Animals proyectan, construyen y donan una serie de innovadores y creativos refugios para el aire libre destinados a los gatos sin hogar, con el objetivo de recaudar fondos para la organización, sin fines de lucro, FixNation, que apoyan con su trabajo a los gatos callejeros.



Los refugios individuales o grupales hechos de madera, fieltro, cemento, latón, aluminio, plástico, cuerdas, materiales vegetales y cristal son tan creativos y divertidos como difíciles de describir, pero seguramente sus ocupantes ronronearán de gusto al jugar y refugiarse en su interior, ya que han sido diseñados atendiendo a las preferencias de los felinos.



Para gatos inquietos

Architects for Animals organiza el evento Giving Shelter, durante el cual todos los refugios ideados por los integrantes de este colectivo para proteger a los animales callejeros son expuestos al público y después donados a organizaciones que trabajan con animales extraviados, abandonados o salvajes.



FixNation está ubicada en el Valle de San Fernando y proporciona un servicio veterinario para la esterilización y castración de gatos, así como asesoramiento para atrapar gatos salvajes con humanidad, así como para el cuidado y el manejo de colonias salvajes y para la adopción de animales callejeros.



El evento Giving Shelter de este año se realizó en la sala de exposiciones HermanMiller de Culver City, California, hace unas semanas.



“Esta vez participaron 12 estudios de arquitectura y exhibieron 13 refugios funcionales y únicos en su tipo”, contó Leslie Farrel, de Architects for Animals.



Según Farrel, los refugios fueron subastados en línea, al igual que 28 platos de comida para gatos mostrados en el evento y decorados por celebridades amantes de los felinos, incluidos el presentador y humorista Jay Leno, las actrices Charlize Theron, Morgan Fairchild y Tricia Helfer y los actores Beau Bridges, William Shatner y Clint Eastwood, entre otros.



Obras de arte muy prácticas

“Los refugios para gatos de este año fueron extraordinariamente creativos y, al diseñarlos, sus autores pensaron en cómo interactuarían realmente los gatos con los refugios”, señaló Karn Myers, cofundadora y directora ejecutiva de FixNation.

Se afirma que el genial Leonardo da Vinci consideraba a los gatos como pequeñas obras de arte en movimiento y, según Myers, estos refugios diseñados “son verdaderas obras de arte con una aplicación práctica”.



Myers y su difunto esposo, Mark Dodge, fundaron la organización hace 10 años para proporcionar una alternativa compasiva a la eutanasia masiva de gatos en Los Ángeles, que es hogar de una de las mayores poblaciones de felinos sin hogar de Estados Unidos, calculada entre uno y tres millones de animales.



Este año participaron las firmas de arquitectura Abramson Teiger Architects, d3architecture, Es-enem, CallisonRTKL, HKS, HOK, Perkins + Will, Knowhow Shop, Kollin Altomare Architects, RNL now Stantec, Standard Architecture | Design, y un proyecto colaborativo de Formation Association, Terremoto Landscape y Arktura, explicó Georgie Donovan de FixNation.



