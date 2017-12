¿Cómo afectan pulgas y garrapatas a los perros?

(Tomada de la Red)

Algunos animales de casa pueden tener parásitos internos y externos como garrapatas y pulgas en perros, mismos puede causar enfermedades zoonóticas.



Un dueño responsable cuida y procurará un ambiente sano a su perro, evitado animales que les hagan daño como las pulgas. ¿Cómo prevenir los riesgos de pulgas en perros?



Llevarlos a que les apliquen todas sus vacunas es importante y desparasitarlos cada tres o cuatro meses es esencial para evitar que estén infestados con pulgas o garrapatas, pequeños animales que no se observan a simple vista o que su pelaje oculta y que pueden causarle mucho daño.



¿Qué enfermedades provocan garrapatas pulgas en perros?

Nueve de cada diez perros de casa pueden tener parásitos internos y externos como garrapatas y pulgas. Mismos que pueden causar enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten del animal al humano, causando las siguientes enfermedades:



Rickettsia

Enfermedad de Lyme

Enfermedad Chagas

Leishmaniasis

Dirofilariasis

Leptospirosis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades transmitidas por garrapatas y pulgas representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosa y están entre las más complejas y difíciles de tratar.



El cambio climático, es decir el aumento de lluvias y la urbanización no planificada, entre otros aspectos, ha incrementado la incidencia de estos padecimientos en el territorio nacional.



Síntomas

Algunos de los síntomas que presenta el perro según explica Fernando Garza Pérez, Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), son:



Irritación

Molestia

Lesión

En caso de garrapatas en perros



Anemia (ya que se alimentan de sangre)

Diarrea

Pérdida de peso

Parásitos internos

En caso de pulgas en perros



Dermatitis

Dipilidiasis (gusano de la pulga que se encuentra en el intestino del perro)

Descamación en la piel (se alimentan de 2 a 10 veces por día)

Transmisión de patógenos (otros parásitos o bacteria)

Algunas enfermedades que transmiten al ser humano

El Dr. Celso Ramos García, Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, menciona que los vectores son artrópodos, muchos de los cuales se alimentan de sangre (como mosquitos, garrapatas y pulgas por ejemplo), que al hacerlo, pueden transmitir microorganismos y provocar enfermedades graves en animales y personas como:



Leishmaniosis (Leishmania, transmitida mediante insectos flebótomas)

Rickettsiosis (Rickettsia spp., transmitida por pulgas y garrapatas)

Enfermedad de Lyme (Borrelia spp., transmitida por garrapatas)

El Gusano del Corazón (Dirofilaria sp, transmitida por mosquitos). Una enfermedad que afecta a los perros

Cómo prevenirlo

Una manera de mantener saludables y seguros a nuestros perros es entendiendo como protegerlos de la enfermedades transmitidas por vectores. Y es que los apapachamos tanto que, no nos damos cuenta de las enfermedades que se pueden transmitir, mismas que representan una amenaza tan grande.



Así mismo los expertos nos dan algunas recomendaciones como medidas de prevención. La Dra. Samantha Hay-Parker explicó que en cuestión de minutos pueden contagiarse de estos parásitos, para evitarlo sigue estos pasos:



1. Visitar al médico veterinario y pregunta qué medidas de protección pueden implementarse dependiendo de la zona del país en que habite la persona, dado que hay regiones con mayor prevalencia de enfermedades.



2. Solicita al médico veterinario la aplicación una vez al mes de soluciones de nueva generación, incluso algunos podrían requerirlo una vez cada tres meses o cada año.



3. Aplica insecticidas seguros, especialmente en las oquedades como marcos de ventanas y puertas.



4. Mantener limpia, asoleada y oreada la casa que habita la familia, con especial énfasis a colchones, tapetes y alfombras.



5. Para quienes viven en la costa, es importante cuidar la limpieza de la mascota después de un paseo en la playa.



Fuente:http://sumedico.com/pulgas-en-perros-garrapatas-humanos/