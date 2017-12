¿De dónde viene el ponche navideño?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Esta deliciosa bebida navideña no es de origen mexicano, ya que fue traída por los españoles. El ponche, como lo conocemos en la actualidad, es una mezcla de la gastronomía europea con la indígena.



Tiene su origen en la India y su nombre es “pãc”, que significa cinco, por el número de ingredientes que se utilizaban en la receta original: Aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, té y agua natural. Después fue adoptada por los ingleses que le dieron el nombre de “punch” y en español se adaptó a “ponche”.



El ponche no puede faltar en las celebraciones decembrinas, en especial durante las posadas. Su elaboración depende del país o región, tan sólo en México existen más de 100 recetas diferentes.



Los ingredientes más comunes utilizados en nuestro país son el piloncillo, la caña de azúcar, manzana, tejocote, guayaba, jamaica o tamarindo y la canela, todas las frutas se hierven en una enorme cacerola y después se le agrega azúcar al gusto, algunos más le ponen también un toque de ron, whisky o tequila, el famoso “ponche con piquete”.



No sólo es delicioso, al tener tantas frutas, su valor nutricional es muy alto. Es rico en vitaminas A y C, que nos ayudan a prevenir las enfermedades respiratorias tan comunes esta temporada.



El ponche en otros países tiene ingredientes muy distintos; en Estados Unidos se prepara con huevo, azúcar, leche, crema, nuez y bourbon (el llamado Eggnog o ponche de huevo). En Alemania se utiliza vino tinto, ralladura de cáscara de limón, naranja, canela y azúcar, todos los ingredientes se hierven y ¡listo! un delicioso Glühwein.



Prepara esta bebida tradicional y sorprende a tu familia, el ponche de frutas lo disfrutan tanto chicos como grandes.