¿Qué alimentos no debes meter al horno de microondas?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El horno de microondas se usa principalmente para recalentar alimentos previamente cocidos en la estufa; sin embargo, y quizá ya te habrás dado cuenta alguna vez, existen algunos que no deberías meter, aquí te decimos cuáles y por qué:



Pollo: Si lo estás recalentando y previamente no quedó bien cocido, por más mínima porción que quede cruda, puede transmitir salmonela, que te provocará dolor de cabeza, de estómago, diarrea y fiebre. Lo mejor es volverlo a cocer en la estufa.



Sopas instantáneas: El agua no se calienta de igual forma en la estufa que en el microondas, por lo que si metes una sopa instantánea en su empaque tardará más en cocerse; lo ideal es calentar el agua en la estufa, vaciar en el recipiente y esperar a que quede lista.



Huevo: Suena lógico, pero no está de más mencionarlo. Si metes un huevo en el microondas, su agua se evaporará y escucharás una explosión. Cuando abras la puerta del electrodoméstico tendrás que tener listo trapos limpios para arreglar el desorden.



Naranja: Si tienes gripe y quieres evitar consumir líquidos fríos no es la mejor opción hacerlo con el jugo de naranja, ya que las ondas electromagnéticas eliminarán las proteínas y la vitamina C necesaria para recuperarse de esta enfermedad.