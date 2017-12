Cómo usar medias en invierno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¡Ha llegado la época más fría del año! Y con ello llega la oportunidad de sacar la ropa más cool de este temporada.



El dilema llega cuando tenemos un precioso vestido o una hermosa falda de gruesa tela pero corto, que deja casi todas nuestras piernas al descubierto.



Una opción es usarlos con botas altas pero ¿qué pasa si queremos combinarlo con zapatillas? Para eso están las medias.



Look 1

Puedes usar una blusa tejida con una minifalda. Las medias le dan un giro al outfit porque no opacas nada. Si no sueles llevar tacones, puedes ponerte unas botas de piso color oscuras. Hará que te veas más sofisticada.



Look 2

Las medias estampadas quedan perfectas con un vestido corto. Juega con el tono y color del vestido. Como hace frío, puedes combinar tu outfit con un abrigo.



Look 3

Las medias también las puedes usar con un short ya sea de mezclilla o de vestir. Combínalas con unas botas y una blusa súper holgada. Como accesorio una bufanda o palestina quedan perfecto.



Look 4

Este outfit puedes portarlo con estilo, incluso puedes jugar con los accesorios (bolsas, aretes y collares).



Si quieres probar con otros outfits, es importante que sepas que las medias opacas deben llevarse de día y las de cristal se pueden llevar de día y de noche. Ahora no te limites con el uso de las medias.