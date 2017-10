Los beneficios de la miel para los perros

(Tomada de la Red)

La llegada de un canino al hogar requiere de previas preparaciones en el espacio, como adecuar una buena y cómoda cama, además de comprar su comedero y otros implementos, los cuales hacen que la mascota se sienta a gusto. Además, es vital estar pendiente de la salud del mismo, e incluso, no alterar el ciclo de vacunación para evitar cualquier infección.



No obstante, aunque se tengan miles de precauciones con la mascota, en ocasiones es inevitable que se pueda enfermar, pero uno de los alimentos benéficos y que ayuda a evitar malestares es la miel, un producto que aporta múltiples nutrientes al canino.



La miel es conocida por aportar vitaminas como A, B, D, K, además, de minerales y antioxidantes los cuales ayudan al organismo a que mantenga sus defensas en buen estado, pero sobre todo, tiene beneficios para los perros, en caso de que éste sufra de hipoglicemia.



Kienyke.com consultó con la veterinaria Andrea Pizarro, quien mencionó que “ la miel ya se puede encontrar en algunos alimentos duros como el concentrado, en especial para los cachorros. Además, ayuda a mejorar la salud del animal cuando éste tiene problemas metabólicos o se encuentra resfriado”.



La experta agregó que “Es necesario saber que este producto al ser rico en azúcares naturales, no es recomendable que se implemente en la dieta diaria de la mascota, sino en casos necesarios, ya que podría traer enfermedades como la diabetes, y podría provocar reacciones alérgicas, incluyendo vómito o diarrea”.



Si mantiene a su canino activo mediante actividad física y no padece algún problema de salud grave, puede darle miel, en una cantidad mínima.



Es importante tener en cuenta que la miel no es recomendable para que la consuma ningún cachorro, sino cuando éste se encuentre en una etapa adecuada, cercana a los 18 meses de edad.



Lo más relevante es que antes de darle este alimento a su mascota, consulte con un médico veterinario, quien le podrá recomendar la cantidad de miel que le puede dar o no a su perro y cuántas veces puede consumirlo, según la necesidad que éste presente. Además, es necesario que el médico evalúe previamente el estado de salud, para no generar alteraciones en el organismo.



