Consejos y cuidados para el parto de una mascota

La a mascota, ese integrante de la familia que no comparte sangre pero que importa y se quiere tanto como si lo fuera. Si este miembro es hembra, es una historia particular que muchos no viven o no tienen la oportunidad de tener la experiencia, cuando sucede que la gata o la perra quedan preñadas, para los dueños puede ser una preocupación, porque simplemente se quiere lo mejor para ellas y que todo resulte bien. Sin problemas, este es un proceso natural en el que solo se puede participar con acompañamiento, aquí, lo fundamental a saber para que la mascota de a luz y la familia quede serena y feliz.



Antes del parto: la médica veterinaria, Daniela Peñaranda, recomienda por medio de Kienyke.com, saber cuántos cachorros va a tener la mascota puede resultar bastante práctico. Así que, si se desea, a los 25 días de gestación de la perra o la gata, es propicio realizar una ecografía o una radiografía para saber el número exacto, así sabrá qué esperar en el momento de dar a luz, evitar sorpresas y actuar en pro de lo esperado. Programando, un mes antes del momento, es bueno que la hembra empiece a comer comida de cachorro.



En el día del parto: fundamental, hacerse responsable por la tranquilidad y bienestar de la mascota. Lo ideal es propiciar una especie de refugio o cambuche que funcione como paridera durante el parto, que suele darse entre tres a doce horas, en algunos casos, incluso un día, este lugar también será adecuado por la gata o la perra en los próximos días posteriores al nacimiento de los cachorros.



Peñaranda comenta, “Un lugar cómodo, que no haga mucho calor, poco tráfico de personas u otros animales, limpio fresco, abundante agua y comida, en el caso de la gata, su caja de arena, una cama, una cobija”, elementos clave para que el dar a luz sea lo más fácil posible.



Tratar de seguir la rutina de la mascota, que ella no esté obligada a estar en este espacio, que no sea en un lugar como el garaje, generalmente, la labor de parto empieza en la noche o en la madrugada, que es cuando hay más silencio y tranquilidad, en el caso de las perras si están muy alteradas, ansiosas o inquietas, podría ser bueno sacarlas, con normalidad, a pasear, si no, no es necesario.



“Si la perra es consentida, no alzarla, es mejor ignorarla y que ella siga sola en labor”, también explica la veterinaria. En el caso de las gatas, ser aún más cuidadosos con la paz en la casa. Que no estén visitas, personas extrañas, no tomar fotos, no hacer escándalo. Todo este proceso es mejor llevarlo a cabo en casa, donde la mascota suele estar, por esto, el parto no es recomendable en alguna clínica. Es normal que la perra o la gata pierda el apetito, lo que es fundamental es que el agua siempre esté servida.



Después del parto: como ya se ha mencionado, este proceso avanza de manera natural, no es necesario intervenir demasiado. Ellas mismas se comerán la placenta y harán el corte del cordón umbilical, limpiarán el espacio y lamerán las crías e inducirlas a respirar. Está prohibido acercarse mucho a la mascota y los cachorros, pues esto generará nerviosismo y el animal empezará a mostrar intranquilo.



No es necesario que el dueño aparte a las crías para el destete, debido a que las mamás, por sí mismas, apartan, alejan, separan a las bebés, esto sucede al mes y medio o dos meses, cuando a estos le salen los dientes de leche, es importante tener cuidado de que las mamas de la hembra no estén lastimadas. Al tiempo del destete, ayuda el servir a los cachorros su propia comida con la edad adecuada, usualmente, ellos preferirán esto y olvidarán la leche de la madre. Durante el tiempo de lactancia, también es bueno que la perra o la gata esté comiendo comida de cachorro.



Para preocuparse: al inicio del texto se sugería realizar una ecografía para saber cuántos cachorros esperar, esto es importante porque, el intervalo de tiempo entre cada cría no puede superar las dos horas, si esto sucede, contacte, urgentemente, a un médico veterinario. Al momento de romper fuente, si el líquido rojizo es viscoso y abundante, si la perra o la gata hace sonidos de pujar, si después de esto, pasa más de una hora, también contacte de inmediato al veterinario. Igualmente, si un cachorro nace muerto, se recomienda contactar al médico veterinario.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/consejos-mascota-prenada