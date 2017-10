Luce como diosa con las fotos que te tomas con el celular

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La fotografía fue analógica, luego digital, ahora es móvil y social.



Los smartphones son parte de nuestra vida cotidiana, tanto, que el celular democratizó la fotografía y, desde este punto de vista, cualquier persona puede, con un celular en la mano, capturar una buena imagen.



Ahora tomar una buena fotografía está al alcance de cualquier persona con un smartphone.



Javier Siriani, fotógrafo y productor digital que en 2010 creó el blog Popckorn.com , donde se difunden fotografías y contenidos creados con el celular como herramienta, nos da estos consejos:



1. Disfruta sacando fotos. “Si quieres ser fotógrafo tienes que fotografiar.” Los smartphones son parte de nuestra vida cotidiana, cualquier persona con un celular en la mano, puede capturar una buena imagen.



2. Dibujar con Luz. La fotografía (de foto- y -grafía) es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. La luz es uno de los aspectos clave. Debemos tener en cuenta que la iluminación frontal ayuda a dar nitidez a la imagen, al detalle.



3. Evitar el uso del flash. Las fotos que saquemos con flash, serán más nítidas, pero por otro lado, con esta luz perderás atmósfera en la fotografía. Lo que solemos recomendar es usar iluminación no directa.



4. Encuadre. Otro de los puntos importantes es el encuadre que se elija para hacer la foto. Por ejemplo, si vas a tomar una foto de un objeto, aveces no es tan atractivo que esté ubicada en el centro de la imagen. Si es un retrato, trata de darle más espacio, a la izquierda o la derecha, de acuerdo a donde tenga dirigida su mirada.



5. Usa filtros para editar la foto. Los filtros sirven para mejorar la imagen. Por ejemplo, si existen muchos colores en el fondo, aplicando un filtro blanco y negro conseguimos que el objeto principal no se deje eclipsar por un fondo en ocasiones demasiado llamativo. Lo mismo nos puede suceder con otros filtros e incluso a los filtros que desenfocan el fondo.



¿CUÁL ES EL MEJOR LENTE PARA CELULARES?



Hoy en día la mayoría de los celulares de gama media-alta poseen una buena cámara. Hay marcas que te permiten manejar algunos parámetros manuales como el obturador y el diafragma que facilita en muchas ocasiones de poca luz.



Por otro lado, hay muchos celulares que tienen acuerdos con marcas de lentes de cámaras muy buenas.



Por último, hoy en el mercado hay muchas alternativas de lentes para agregar a la cámara del celular y obtener resultados muy divertidos a la hora de realizar una selfie. Como dijo el fotógrafo Chase Jarvis, “La mejor cámara es la que llevas contigo”.