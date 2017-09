Mascotas, las otras víctimas del huracán 'Harvey'

(Tomada de la Red)

No sólo miles de personas han sido víctimas de Harvey, también las mascotas han sufrido el embate de la ahora depresión tropical.



Muchas familias, desesperadas, y en medio de los desalojos hacia los centros de refugio por las inundaciones, no han dejado atrás a las mascotas, que fueron rescatadas con el esfuerzo que significa llevar a un animal angustiado en medio del desastre natural.



Sin embargo, muchas otras no han corrido con la misma suerte, el diario The New York Times publicó en su sitio web que muchos animales domésticos fueron abandonados en las casas, encadenados a los árboles. Algunas especies, como el ganado, eran simplemente demasiado grandes para moverlos antes de que Harvey llegara.



El lunes, explica el diario, en San Antonio, el Departamento de Servicios de Cuidado de Animales de la ciudad, recogió unos 200 animales abandonados.



Decenas de mascotas que ya estaban al cuidado del refugio antes de la tormenta volaron a centros de cuidado de otros estados.



El martes salió el primer vuelo lleno de perros y gatos de San Antonio a Nueva Jersey. Ayer, otro vuelo se dirigió a Seattle.



“Hay probabilidades de que esto pueda durar semanas, porque, a medida de que las aguas retrocedan, van a encontrar cada vez más mascotas abandonadas”, dijo Kim Alboum, director de la Humane Society de Estados Unidos, quien organizó los vuelos.



Las mascotas también ayudaron a rescatistas a localizar a las personas que estaban atrapadas en sus casas.



Fuente:http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/01/1185597