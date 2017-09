5 trucos mágicos para los que no tenemos tiempo de limpiar

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hoy en día las ocupaciones no nos permiten tener mucho tiempo para limpiar la casa, es por ello que les traemos 5 trucos que aliviarán tu vida, sobre todo para aquellas mujeres que son madres, ejecutivas y amantes del buen vivir. El truco se encuentra en mantener la limpieza y el orden como el sistema TPM, filosofía de vida japonesa empleada en los años 70 para el mejoramiento en la productividad y mantenimiento industrial, donde los empleados son los protagonistas de la acción, pues en la casa serán todos los miembros de la familia



1.Bota o regala lo que no es necesario



Solemos acumular miles de cosas, la cajita que nos regalaron, la tarjeta y el recuerdo de aquel día, la camisa de hace cinco años del evento anual, si bien es cierto que son momentos y recuerdos, son cosas que se van guardando haciendo espacio y acumulando polvo, así que por lo menos una vez al mes, siéntate con los más pequeños a revisar qué cosas no usan, no necesitan y empiecen a regalar, botar y deshacerse de facturas, recibos, botellas vacías, medicinas vencidas y todo aquello que está demás.



2.Ordenemos todo en su lugar



El ordenar es la clave para cuando nos toque limpiar todo sea mucho más rápido, acostumbremos a los más pequeños una vez hechas las tareas o el juego del día se guardan los juguetes en su lugar, los zapatos van en el closet y no debajo de la cama, la ropa sucia va en la cesta para ello y la limpia guindada, eso aplica para nosotros los adultos también, una vez ordenado todo podremos empezar con otros quehaceres.



3.Aspiremos todo aquello que guarda ácaros



Una vez que hayamos ordenado debemos aspirar las cortinas y alfombras, para muchos las de pelo largo son las más apreciadas, pero no son aconsejables para todos aquellos alérgicos o asmáticos de la casa, la mejor opción son las de papel o tejidas, una opción excelente es sacar las alfombras y cortinas un rato al sol, lo cual matará los ácaros indeseados, manteniendo la frescura de la cas



4.Menos perolitos nos permite limpiar rincones de la casa



A nuestras abuelas y madres les encanta tener una consola repleta de portarretratos de la familia o infinidad de adornos, muebles medios altos y lámparas de gotas, debemos manejar estas piezas con cuidado, ya que son elementos que acumulan polvo, objetos precisos y minimalistas nos permitirán tener un hogar acogedor y fácil de limpiar, ya que podremos pasar un trapo húmedo sobre una superficie plana sin tantos obstáculos, muebles suspendidos permiten limpiar los rodapiés y las bibliotecas altas no permiten ranuras llenas de polvo, permitiendo limpiar las esquinas de techo y pared, así como las lámparas de un sólo golpe.



5.Zonas húmedas de la casa



Estas zonas son la cocina y los baños de uso constante, sometidas a vapores y humedad. En este punto entra nuevamente temas tratados como el mantenimiento constante, ejemplo de ello es lavar los platos y el área de trabajo, una vez la hayamos usado, así no se acumula el sucio, recoger los platos y mantener menos objetos a la vista haciéndolo ver ordenado, esto último aplica para el baño. El día que empecemos la limpieza tanto la cocina y el baño son áreas que debemos dejar remojando con detergentes, lo que ayuda aflojar el sucio mientras nos concentramos en hacer las actividades descritas anteriormente y de esta manera una vez lleguemos a estas áreas la limpieza se hará como por arte de magia.



Conclusión



Espero estos consejos les ayuden a hacer su rutina de limpieza mucho más rápida, el secreto está en mantener el orden y una limpieza constante para de esta manera no tener que luchar con capas de sucio, ni percudido. Es el lema del TPM que aunque es un sistema implementado en la industria es una filosofía de vida que nos muestra la eficiencia y productividad de las máquinas gracias a su mantenimiento constante y el diseño de las mismas.



¿Cuál de estos consejos ya aplicas en tu hogar?





FUENTE: http://hn.emedemujer.com/lifestyle/decoracion/5-trucos-magicos-los-no-tenemos-tiempo-limpiar-eme/