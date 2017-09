Endometriosis, un problema mayor que el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La endometriosis afecta a millones de mujeres alrededor del mundo ocasionando dolor increíble y sufrimiento. ¡Ojo! Afecta al 10% de las mujeres a nivel mundial, y tiene prevalencia en chicas fértiles. Gracias a su incidencia, es un problema con mayor vulnerabilidad que la diabetes y el cáncer.



Y lo peor del caso es que la endometriosis sigue siendo muy desconocida. Tanto así que no hay cura y no se sabe qué la causa. ¡Imagínate eso!



Primero lo primero: ¿qué es? La endometriosis es una enfermedad crónica que consiste en la aparición y crecimiento de tejido del endometrio fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica y crecimiento del tejido o también en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Aunque es difícil de diagnosticar, el dolor es insoportable. Y depende de dónde esté, podría provocar dolor durante el sexo.



Cómo se siente



Se presenta un dolor severo durante el periodo menstrual, así como al tener relaciones o ir al baño. Se estima que una tercera parte de la población femenina vive con endometriosis y también experimenta infertilidad.



La mala noticia



No se sabe exactamente la causa, pero tiene que ver con los genes y estilo de vida. Por si fuerta poco... tampoco hay cura.







A quién afecta



La endometriosis puede presentarse en cualquier mujer que esté en edad para tener hijos. Es raro que suceda entre mujeres que estén en la menopausia… pero ha llegado a suceder.



Síntomas generales



Los síntomas incluyen: dolor pélvico, sangrado abundante, problemas de vejiga e intestinos, fatiga, depresión, dolor durante el coito, problemas para concebir y dificultades profesionales y sociales. Aunque hay muchas mujeres que no experimentan ningún síntoma en lo absoluto.



Cómo diagnosticarlo



La única forma definitiva de diagnosticar la endometriosis es a través de una laparoscopia, una pequeña operación que requiere meter una cámara a la pelvis desde el ombligo.



Solución



Tu doctor deberá darte opciones; dado que el tejido del endometrio es sensible a las hormonas, puede tratarse con anticonceptivos orales. Pero si el caso es más grave, podría realizarse una cirugía para retirar el mayor tejido posible.



FUENTE: http://hn.emedemujer.com/lifestyle/endometriosis-problema-mayor-cancer/