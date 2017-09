Cabello largo y fuerte, cómo lograrlo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los alimentos que consumes tienen un gran impacto en tu cabello. Están los que pueden impulsar su crecimiento y los que le brindarán las vitaminas suficientes para mantenerse saludable. No obstante, ambos son importantes y deberías consumirlos de forma diaria y constante, después de todo tu salud es la que está en juego (y tu melena).



Salmón: El salmón es uno de esos alimentos que te ayudará a tener un cabello fuerte, largo y saludable, y todo gracias a los ácidos grasos de Omega 3 que tiene ya que son buenísimos para el cabello Y el corazón. Aunque el salmón tenga un sabor muy fuerte, la verdad es que es delicioso cuando se sabe sazonar.



Espinaca: La espinaca era el alimento milagroso para Popeye y es que tiene hierro, vitamina A y C, las cuales fortalecen el cabello y aceleran su crecimiento. Además, es súper fácil agregarle espinaca a la comida y es buenísima para bajar de peso. Por si fuera poco, varios estudios han demostrado que también mejora nuestras habilidades mentales.



Nueces: Las nueces ayudan a que el cabello crezca más rápido ya que contienen calcio, grasas saludables y biotina, un ingrediente superpoderoso para el cabello. Entre las nueces más recomendables están las almendras, las cuales también son generosas para la pérdida de peso.



Huevos: El huevo es una fuente de proteína y biotina que, además de darte energía, sirve como suplemento para el cabello. Y… ¿a quién no le gusta el huevo? Puedes hacerte un omelette con espinaca y papas dulces, y tendrás el desayuno perfecto.



Moras: Las moras son buenísimas para bajar de peso y, al parecer, también para fortalecer el cabello. Dado que tienen biotina y mucha vitamina C, mejoran la circulación de la sangre en el cuero cabelludo.



Crema de maní o cacahuate: La crema de cacahuate ofrece los diferentes beneficios de la proteína y la biotina. Además, es una gran fuente de proteína para vegetarianos y también es la favorita de muchos niños.



