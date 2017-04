Ashera, el gato más caro del mundo

(Tomada de la Red)

¿Has oido hablar del gato Ashera royal ? De aspecto salvaje y esbelto, gran tamaño y piel moteada, el ashera es conocido como “el gato más caro del mundo“. Pero en realidad, este felino está lleno de controversia. ¿Por qué? Porque haciendo honor a la verdad, el gato ashera es un fraude! Gato ashera origen e historia: El origen de este gato está ligado a la compañía americana “Lifestyle Pets”, anteriormente conocida como “Allerca”. Estas compañías están basadas en California, y su reputación es francamente dudosa. Aunque siempre han sido gatos exclusivos y minoritarios, fue durante la primera década de los 2.000 cuando comenzaron a comercializarse los llamados gatos ashera entre la clase más adinerada de Estados Unidos. Gato ashera precio : ¿Cuanto cuesta un gato ashera? El precio del gato ashera ronda los 22,000 dólares, pero algunos ejemplares llegaron a alcanzar los 125 mil dólares americanos! ¿Y por qué había gente dispuesta a comprar un gato ashera ? Bueno, se hizo creer al público que estos gatos eran una rareza, hijos de gatos domésticos cruzados con dos gatos salvajes, el gato leopardo asiático y el serval africano. El engaño del gato ashera: La verdad, lejos de esta tésis, fue revelada mediante un test de ADN. Y es que los supuestos gatos más caros del mundo, no eran más que gatos savannah, cuyo precio se había multiplicado por 10, gracias a una engañosa y bien planeada campaña de marketing por parte de la compañía que los estaba comercializando (Lifestyle Pets). ¿Quién destapó el fraude de los ashera? Fue Cris Shrik, un criador de gatos savannah de Pensilvania. Este hombre reportó a las autoridades locales en 2008, que varios gatos criados por él mismo, habían sido revendidos de manera ilegal, con papeles falsos bajo el nombre de gatos ashera. Gracias a su información, las autoridades se incautaron de 3 gatitos ashera en el aeropuerto de Schiphol, que habían sido exportados. Se les realizó un test de ADN, y efectivamente se comprobó que eran gatitos savannah criados por el señor Shrik. Tras estos incidentes, Simon Brodie, fundador de Lifestyle Pets, cerró su compañía en 2010, o al menos eso dijo públicamente, porque, a día de hoy, su página web sigue activa. Su otra gran fuente de ingresos para él, es la venta de gatos supuestamente hipoalergénicos, que a decir verdad, no están debidamente soportados por ningún estudio científico. Videos de gato ashera royal : En este video de hace 8 años, se argumenta que el gato ashera es un híbrido de gato doméstico con servales africanos y gato leopardo asiático. También se hace referencia a su precio de 22.000 dólares:Los gatos ashera eran en realidad gatos savannah, un híbrido de gatos comunes y servales africanos: Estos gatos son en realidad gatos savannah. Los savannahs son híbridos entre gatos domésticos y el serval africano. El serval es un felino salvaje de tamaño relativamente pequeño, pero más grande que un gato doméstico, con extremidades finas y largas. Durante los años 80, se realizaron algunos cruces entre gato siamés, gatos comunes de pelo corto y orientales, con servales africanos. No obstante, el savannnah es todavía un gato muy poco extendido. El resultado es un gato físicamente grande, de hecho está considerado como el gato más grande del mundo. ¿El gato savannah está reconocido como raza? Actualmente, el club felino TICA (The international cat association) reconoce esta raza. No obstante en ciertos lugares, como algunos estados de Estados Unidos, los savannah híbridos están prohibidos por ley.Gato savannah comportamiento : Este gato no es apto para cualquier persona. Son gatos muy raros y caros, que pueden alcanzar los 1.500 a 7.000 dólares americanos. Además de su elevado precio, por ser un híbrido de gato salvaje, algunos ejemplares pueden ser bastante intrépidos y con instintos de caza (estos gatos adoran cazar ratones, si pueden). En general son gatos activos, inteligentes y curiosos. Les gusta trepar, saltar, esconderse y pueden escapar, si tienen la ocasión. Pero luego tienen una segunda faceta. Una parte cariñosa y dulce. Son gatos de una sola persona, es decir, que establecen un vínculo más especial con un miembro concreto de la familia. Les encanta estar cerca de su humano, pasar tiempo con él, jugar, lamerlo y seguirlo por la casa, como hacen algunos perritos. Dado que son híbridos, su mansedumbre depende en buena medida del porcentaje de sangre de serval africano que lleven. Es decir, no es lo mismo un gato cuyo padre es un serval, y que puede llegar a tener hasta 75% de sangre de serval salvaje, a un savannah de quinta generación, donde el gen salvaje está muy diluido. Obviamente, cuanto más se van alejando las generaciones de savannahs del serval africano, más se va dulcificando y calmando su carácter, y más se puede parecer al de un gato doméstico común. Hay gente que entrena a sus savannahs para andar con correa, y también se les puede enseñar a jugar a traer la pelota o un muñeco, igual que a los perros. Caracteristicas del Ashera Las características físicas del gato savannah, tampoco son homogéneas, debido a la hibridación. El peso de estos gatos es muy variable.Los ejemplares más cercanos genéticamente al serval pueden alcanzar los 11 kilos, sin embargo el peso de los gatos savannah de cuarta o quinta generación está en torno a 6 ó 7 kilos. El ejemplar de la izquierda es un savahhan F3, que ya se asemeja mucho más a un gato doméstico, por su talla y aspecto. Su aspecto general es magnético y exótico. Es característico en esta raza su llamativo pelaje, que recuerda mucho al de los gatos salvajes. Su color de fondo puede ir desde el ámbar hasta el naranja, y está decorado con rayas y puntos de color oscuro. La forma de su cuerpo es bastante estilizada, sus extremidades son finas y su cabeza tiene forma triangular, con grandes orejas erguidas y puntiagudas, colocadas en la parte alta de su cabeza. Snow ashera o el gato ashera blanco Siguiendo con nuestra argumentación, el conocido como gato ashera blanco, ashera nevado, snow ashera, no es otra cosa que un gato snow savannah. Estos gatos no son completamente blancos, sino que mantienen el patrón moteado en su pelaje, pero con fondo blanquecino o crema. Fíjate en el siguiente video, donde puedes comparar ambos patrones. Video de gato savannah blanco:Fuente:http://adnsureste.info/ashera-el-gato-mas-caro-del-mundo-1630-h/