Las pestañas rizadas de forma perfecta sí existen

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una mirada impactante, o con la que soñamos las mujeres, incluye pestañas abundantes y rizadas durante la mayor parte del día.



Además, no hay una mejor manera de lucir arreglada y natural, al mismo tiempo, que aplicar un poco de rímel que nos ayude a realzar nuestros ojos.



Si las pestañas postizas no es lo tuyo, o no tienes idea de cómo sacarle el mayor partido a las tuyas, Stahome y Kiotis París te dan un par de consejos que te ayudarán a resaltar esta parte del rostro y sobre todo, a lucir unas pestañas de impacto.



¿Qué son las pestañas y para qué sirven?



Las pestañas son vellos conformados por Keratina y coloreadas con Melanina que crecen, se caen y son sustituidas por nuevas. Estas, al igual que cualquier parte del cuerpo, cumplen con diferentes funciones como proteger tus ojos, actúan como una barrera ante el polvo y filtran los rayos del sol.



¿Cómo deben maquillarse?



Aunque parece un simple proceso, maquillar tus pestañas es todo un arte que vale la pena aprender. Si sigues estos pasos, te aseguramos que te verás espectacular.



1. Cepíllalas diariamente: Al igual que el cabello, las pestañas necesitan la ayuda de tratamientos para fortalecerlas. Un aceite de almendras es una excelente opción, incluso, un poco de acondicionador para el cabello te ayudará a evitar la generación de grumos al momento de aplicar el rímel en las pestañas.



2. Utiliza un enchinador: Cucharas, tarjetas de crédito o del transporte público y hasta las llaves, son objetos que utilizamos las mujeres para levantar un poco nuestras pestañas, sin embargo, resulta muy peligroso recurrir a este tipo de artículos (sobre todo cuando se esta en la calle) ya que estamos propensas a adquirir una infección o a sufrir un accidente.



Para obtener un rizado de pestañas perfecto, los expertos recomiendan utilizar un enchinador pues además de ser un artículo higiénico y creado especialmente para rizarlas, eliminarás el riesgo de trozarlas y si lo empleas de la forma correcta, podrás obtener un rizado ideal, lo único que tienes que hacer es presionar ligeramente sobre tus pestañas en 3 partes: raíz, medios y puntas para darles un efecto curvo.



Una regla de oro, y que seguramente ya has escuchado pero que vale la pena recordártela es: Nunca… jamás; intentes rizar tus pestañas después de que te aplicaste el rímel, si lo haces, terminarás trozándolas.



3. Después de haberlas enchinado, debes aprender a aplicarte el rímel. Para ello, considera los siguientes pasos:



a) Elige un rímel acorde a tus necesidades. Así como buscamos al hombre perfecto, también nos gustaría que hubiera una mascara que nos ayude a tener un efecto de pestañas más largas, rizadas y abundantes. Stanhome y su línea Kiotis París te ayudarán a hacer tu sueño realidad con su Mascara 5 en 1 que, gracias a su cepillo de nylon, separa y define las pestañas dándoles más volumen, grosor, más rizadas y definidas hasta por 8 horas.



b) Aplícate la máscara mirando hacia abajo y en zigzag: Aunque al principio suele ser complicado, con el tiempo dominarás la técnica y evitarás pintarte los ojos. Y es que no hay nada más molesto que mancharte los párpados después de haberte aplicado las sombras. Si esto te ha sucedido, espera a que se sequen las manchas y después retíralo con un isopo.



Para lograr el efecto deseado, aplica una capa desde la raíz hasta la punta de las pestañas. Para un mejor resultado, péinalas en forma de zigzag entre cada capa, déjalas secar y agrega una segunda capa si lo que buscas es un efecto más intenso.



c) Aplícala suavemente: Cuando te apliques la mascara, no te apresures. Muchas veces, cuando nos arreglamos contra reloj, solemos maquillarnos a toda velocidad y corremos el riesgo de picarnos un ojo o estropearnos el maquillaje. Si ya se te hizo tarde, trata de organizar el poco tiempo disponible que te queda y considera que para aplicarte rímel más de una vez necesitas dejar secar la primera capa.



d) Evita los grumos y las aglomeraciones: ¿Sabías que bombear consecutivamente el cepillo en el tubo no es nada recomendable? Cada vez que haces esto, lo único que provocas es que se genere una cantidad de aire en el tubo y por consecuencia el producto se seque rápidamente logrando que, cada vez que te apliques la mascara, se generen aglomeraciones del producto y un mal cepillado de tus pestañas.



e) Desmaquilla tus pestañas: Al final del día, no olvides desmaquillar tu rostro en general, nunca hay que irse a la cama sin haberse quitado la máscara de pestañas ya que estas se endurecen y se quiebran fácilmente.



Si sigues al pie de la letra estos consejos, estamos seguras de que lograrás tener una mirada que difícilmente podrá pasar desapercibida.