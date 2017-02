Señales de que tiene mamitis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La verdad es que un hombre que ama a su madre es sexy, pero un hombre que ama a su madre y le habla todos los días y no puede tomar una decisión sin su autorización… es de miedo. ¿Cómo identificar a un chico de mami (para que puedas huir lo más lejos posible)?



No podría sobrevivir sólo: Prácticamente no podría sobrevivir en su propio departamento si viviera solo. No puede lavar la ropa. No sabe cómo lavar un baño. Sus habilidades culinarias se limitan a realizar un sándwich y una maruchan. Es más, su mamá tiene que ir cada semana a limpiar su depa, y nunca aprende nada de ella.



Su mamá y él se skypean todos los días: No es que no pueda o no deba interactuar con sus padres en redes sociales. Es una cosa tenerse en whatsapp o ser amigos en Facebook, que realizar vieollamadas todos los días.



Recurre a ella para tomar cada decisión: Es normal pedirle consejo a mamá si vas a tomar una decisión fuerte. Pero estás casi segura de que este galán no puedo elegir entre una pizza hawaiana o vegetariana sin consultar a su mamá primero.



Su mamá no puedo hacer nada mal: Ya ni siquiera te atreves a estar en desacuerdo con ella nunca. Ella podría decir que la tierra es plana, y aún así tu galán tomará su lado.



Su mamá siempre lo sabe todo: Si estuvieron una pelea, llama a su mamá. Es como si su bola de cristal fuera el celular de tu novio, porque éste le dice todo. Y es horrible que ella sepa cada vez que hieres los sentimientos de tu novio. Así nunca podrán llevarse bien.

Es demasiado inmadura (especialmente cuando ella está cerca): Cuando ella está de visita, tu novio regresa a ser un bebé. Lo consiente, le habla como su hijito de 5 años ¡y hasta le corta su comida!

Él espera que seas como ella: Ella es la mujer perfecta, y a todas sus mujeres las compara con ella. Desafortunadamente lo mismo hace contigo. Puede ser desde pequeñas cosas, como la forma en que cocinas, hasta la forma en que lo tratas, lo cual será increíblemente frustrante.



Está muy consentido: Podría sacarle lo que sea su madre y lo sabe. Lo peor del asunto es que se aprovecha de ello. Ni siquiera estás segura de que él está pagando el plan de su celular, y la verdad es que no quieres saber la respuesta.