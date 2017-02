¿Sabes cuántas calorías tiene un tamal?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La tradicional tamaliza pone a prueba nuestra fuerza de voluntad y reta al propósito (típico de enero) de hacer dieta y perder peso. No es mentira que este antojo sea un alimento que aporta muchas calorías. De hecho, se preparan con masa de maíz, manteca y algún “sabor” o relleno que puede ser desde salsa, piloncillo, hasta pollo, mole, frijoles, fruta o verdura, carne o cualquier cosa que uno se encuentre.



Hay tiendas especializadas en tamales y tienen más de 50 sabores o combinaciones diferentes y, si uno viaja al interior de la República, puede que encuentre una variedad aún mayor.



Un platillo al que no hay que huirle

Para la nutrióloga Sol Sigal, esta gran variedad hace casi imposible hacer un análisis calórico y de sus propiedades nutricionales, habrá algunos que tengan menos grasa, pero más proteína o menos aunque más azúcar, algunos que se hacen al vapor (baño María) y que tendrán menos grasa y menos calorías que los que son fritos o bañados en alguna salsa. Lo que si es un hecho es que son un platillo y así hay que entenderlos.



Algunos piensan que “un tamalito” de postre no hace mella en la dieta o que una torta de tamal apenas les da para media mañana. Hay que tener cuidado.



"Los tamales van de mucho a poco calóricos, ninguno se salva. Por ello, les recomiendo que los tomen como platillo principal en el tiempo de comida fuerte. No son guarnición, ni postre ni “entradita”, explica la nutrióloga.



La experta recomienda considerar que las versiones con harina integral, hechos al vapor y algunas de las que tienen verduras o proteína sin grasa pueden ser igual de calóricas, pero más nutritivas que las de harina blanca, fritos, con azúcar o fruta cristalizada.



“Obviamente, un tamal no te hará subir de peso, sin embargo, si lo acompañas de atole, refresco o cualquier bebida con azúcar, el total de calorías por tiempo de comida puede ser alto y eso si puede hacer que almacenes grasa. Siempre recuerda: un tamal va con agua, café sin azúcar o leche sin grasa (light o descremada)”.



No les tengas miedo, nada más consúmelos de manera inteligente e intégralos adecuadamente a tu dieta.