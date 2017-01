Aumenta en esta temporada compra de mascotas

(Tomada de la Red)

El auge de venta y compra de mascotas aumenta, entre las fiesta de Navidad al Día de los Reyes Magos, hasta en 200 por ciento por ser el mayor deseo de niños o familias, sin embargo, comprar perros en lugares no establecidos y en la vía pública podría provocar enfermedades en los menores de edad, señaló Ricardo Almazán Hernández, médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM.

Una de las recomendaciones que deben de tomar en cuenta los padres de familia que están en busca de una mascota es comprar el perro o gato en un establecimiento debidamente certificado, que dé seguridad a la salud de sus hijos y a su dinero.

De lo contrario, advirtió que adquirir un perro en la vía pública o en lugares no regulados, podría poner en riesgo la salud de los niños, por las consecuencias que trae comprar una mascota sin certificado y sin cartilla de vacunación.

Almazán Hernández dijo que comprar un perro en la vía pública puede costar caro y los integrantes de la familia podrían presentar problemas en la piel y otros de salud, porque en muchas de los ocasiones, estos animales los venden enfermos.

Mencionó que los perros no certificados, por lo general no están vacunados, están enfermos e incluso no son de la raza que están vendiendo, lo que consideró el médico veterinario como una estafa hacia el cliente.

Los riesgos para el menor son varios y existen problemas clínicos porque no están vacunados, tienen parásitos y enfermedades que provocan efectos secundarios a los menores de edad.

Algunos de ellos, son las pulgas y las garrapatas que pueden provocar enfermedades en la piel. “Los animales no certificados y con sus respectivas vacunas pueden traer infecciones por hongos y se pueden transmitir a los menores”, dijo.

Señaló que a los vendedores de perros no certificados les falta sensibilidad, comercializan animales enfermos y pueden morir a unos días o semanas de haberlos adquirido.



Certificado. Especialista recomienda adquirir mascotas en sitios certificados, eso dará seguridad en la compra.

Sanos. Los perros y gatos que deben contar con cartilla de salud y vacunas, destacan.



Fuente:https://www.diariodemorelos.com/noticias/aumenta-en-esta-temporada-compra-de-mascotas