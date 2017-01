El perro que salvó a su dueño de morir deshidratado

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Decir que el perro es el mejor amigo del hombre, a esta altura de el partido, resulta una obviedad. Sin embargo, historias como las de Simón nos lo demuestran una vez más.



El domingo pasado, Simón salió a pasear con su dueño de 80 años por la ciudad de Embarcación, Salta, luego de un agobiante día con temperaturas que llegaron a los 46 grados. Mientras anochecía, su dueño sufrió un episodio de alzheimer que lo desorientó y, descompensado por el calor, no pudo volver a casa.



Al notar que se hacía la noche y ambos no regresaban, la familia alertó a la policía, que inmediatamente comenzó a buscarlos. La noche pasó sin novedades y, a medida que amanecía, crecía la preocupación por las altas temperaturas que se esperaban para ese día.



Sin embargo, a eso del mediodía, la policía encontró a Simón llorando y ladrando desesperado, intentando llamar la atención de todo el que se cruzaba a su paso. Simón, muy acalorado y deshidratado, guió a los rescatistas al lugar donde yacía su dueño, deshidratado e inconsciente producto de un desmayo.



De no haber sido por el perro, difícilmente el hombre hubiera podido resistir el agobiante calor del norte. Pero gracias a Simón, fue encontrado y llevado a un hospital, donde ya se encuentra estable. Una muestra más del amor incondicional que nos pueden dar los perros si los cuidamos con cariño y responsabilidad.



