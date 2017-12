Ropa feminista para perros y gatos: Mejores ideas

(Tomada de la Red)

La revolución feminista ha llegado incluso a la moda de mascotas. Camisetas para perros y gatos con mensajes feministas que podrás lanzar al mundo de forma sutil y con una pizca de humor. No te pierdas en la galería de fotos las mejores ideas de ropa feminista para perros y gatos. ¡Te encantará!



¿Un perro o una gata feminista?

Está claro que el feminismo no es una moda y que las reivindicaciones del feminismo van mucho más allá que un mensaje en una camiseta. Pero aunque algunos critiquen la moda feminista, lo cierto es que llevar un mensaje con significado en una camiseta es una muy buena manera de hacer que las reivindicaciones feministas se expandan y se normalicen. Lo mismo ocurre con la ropa de tus mascotas, ¿por qué no aprovecharla para lanzar mensajes feministas con los que estás de acuerdo?.



Imagínate que vas paseando por la calle y se acerca alguien a saludar a tu mascota, al mirarla ve un mensaje claro: “Mi mamá es feminista”, un mensaje claro que le dice a los demás quién eres. O quizás “Soy fuerte porque una mujer fuerte me mira”, un guiño para aumentar el autoestima de cualquier mujer que mire a tu perrita o perrito, como por ejemplo tu madre, tu hermana o tus amigas.



La verdad es que hay bastante variedad de ropa feminista para mascotas y lo que más nos gusta de la idea es que tú misma puedes crearla. Puedes comprar una camiseta básica a la medida de tu perro o gato y pintarle un mensaje o mandar a imprimir el mensaje feminista que te gustaría reivindicar.



Por ejemplo, a nosotras nos encantan mensajes como “Estoy en contra del patriarcado, no de los hombres”, “El feminismo no es una palabra sucia”, “Lo femenino no es frágil” y muchos más que podrás encontrar en la galería de fotos.



También puedes optar por un símbolo feminista reivindicativo para la ropa de tu mascota, que a veces pueden decir mucho más que las palabras, como el símbolo de empoderamiento de las mujeres, un corazón con la palabra feminismo (que quede claro que tu mascota y tú lleváis el feminismo en el corazón) o la famosa mujer obrera símbolo del feminismo occidental.



Y si quieres que tu mascota sea la más feminista de todas, conviértela en una “princesa guerrera” (princess warrior) con un mensaje claro en su ropa para mascotas.



