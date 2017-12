Parkour: Los nuevos "gatos" de la ciudad

(Tomada de la Red)





Esta disciplina nació inspirada por técnicas de entrenamiento militar. Un deporte que empezó a ganar popularidad con películas como ‘Freerunner‘ o ‘Distrito 13’. El objetivo: desplazarse por la ciudad en el menor tiempo posible, superando cualquier obstáculo.



Nos desplazamos a diario buscando caminos más rápidos para llegar a nuestro destino. A veces los encontramos, aunque rara vez pensemos en ciertos atajos. Saltar un muro, por ejemplo. No es el caso de los ‘tracers’ (trazadores, en francés). Estos atletas trazan rutas tratando de llenarlas de barreras, físicas y mentales. No buscan el camino más corto, sino un reto por superar.Así es la visión de quienes practican el Parkour, disciplina en la que la cancha es una ciudad sin límites.



El parque de la colonia Tlachichilco, un lugar pequeño e idóneo para relajarse con la corriente del río Orizaba, se convierte algunas mañanas en un campo de entrenamiento. Uno de los atletas es Yeshua Vicente, un licenciado en Educación Física que conoció el Parkour hace 14 años, cuando comenzó a practicar los primeros saltos. Con el tiempo formó el club Pk Expression, que poco a poco ha ido ganando adeptos en la ciudad y aspira a tener un eco importante en la región.



“El parkour se enfoca en ir de un punto a otro de una manera rápida, fluida y eficaz usando tu cuerpo como herramienta. Muchos jóvenes se olvidan de eso últimamente. Ya se ven en los videojuegos o no quieren hacer deporte. El parkour es un tesoro que, en mi caso, puedo compartir a los demás y cambiar algo en la vida de esa persona”, explica Yeshua en entrevista para Gravedad.



Una filosofía



Considerado como “el arte del desplazamiento”, el Parkour nació en los años 80 de la mano de Raymond Belle, un bombero y miembro del ejército francés que recibió entrenamiento para las brigadas de rescate, disciplinaque su hijo, David Belle, perfeccionó y adaptó a la ciudad 15 años después.



Las técnicas de entrenamiento evolucionaron captando incluso la atención de la industria cinematográfica. El Parkour fue utilizado como tema principal en filmaciones como Freerunner, Run, Yamakasi y Distrito 13. Además, ha sido inspiración de videojuegos conocidos a nivel mundial. A principios del año 2000, ya estaba despertando el interés de los jóvenes mexicanos.



“Lo primero que ves en las redes (internet) es acrobacia, mortales y saltos grandísimos, pero hay una preparación antes de eso. Los chicos llegaron con ganas de hacer esos saltos, pero poco a poco les fui dando la filosofía y la información de qué es el parkour”, afirma Yeshua.



El entrenamiento es fundamental para evitar la lesión de los ‘tracers’. También el calzado. Debe ser cómodo y flexible. Lo demás, o casi todo lo demás, es mente y habilidad.



En un terreno amenizado con ‘rap metal’ y equipado con colchonetas, obstáculos improvisados con madera y tubos de acero, Yeshua y sus amigos practican los ejercicios durante la semana. Corren de un lado a otro y ensayan los saltos una y otra vez hasta que logran ejecutarlos a la perfección.



El “grimpeo”, “tic-tac”, “pasavallas”, “salto de precisión” o “lanché” (suspensión en rama o tubo) son algunos de los movimientos del Parkour, técnicas que requieren un alto grado de agilidad, destreza y concentración para ejecutarlos.



Los muchachos, de entre 8 y 16 años, siguen al pie de la letra las instrucciones de Yeshua. Se ayudan entre sí y se felicitan cuando libran un obstáculo. No hay competencia entre ellos. El único enemigo a vencer es el miedo. Y eso va más allá de una cuestión física.



“Aquí hay dos tipos”, explica Yeshua. “El que va a llegar lejos pero va a ir rápido y en ese trayecto va a resbalar, va a caer y se va a dar un golpe muy feo, o el que va despacio, entendiendo su cuerpo, su mente, y va a alcanzar al que se cayó, lo va a rebasar y va a llegar con más conocimientos. Es lo que les digo a ellos: ustedes decidan quién quieren ser. Aquí el chiste es crecer y crecer, que es la filosofía del parkour”.



El dominio



de la geometría



Los ‘tracers’ ajustan las agujetas de sus tenis y hacen algunos ejercicios de calentamiento antes de iniciar la sesión. Es la hora de llevar el entrenamiento a las calles. Planifican las acrobacias antes de ejecutarlas. Empieza la acción en Tlachichilco.



Barandales, pasamanos, bancas, paredes y luminarias sirven como punto de apoyo. No paran, siempre buscan alargar el recorrido, encontrar las barreras. Algunos saltos alcanzan los cuatro metros de altura; los practicantes realizan giros en el aire, lo que aumenta la dificultad y elegancia en la ejecución de la maniobra.



Lospeatones se detienen y toman fotografías con sus celulares. “No nos molesta, al contrario, se siente bien que seamos algo bueno en la ciudad. No hacemos daño a nadie”, dice uno de los deportistas.



Yeshua es cuidadoso. Supervisa el piso, la condición de los metales y los puntos donde caerá después de un salto. Retira el musgo de las piedras para evitar que alguien resbale. Se asegura de que las cimas de las paredes donde terminan los recorridos no tengan vidrios o puntas de acero que dañen a cualquiera de los ‘tracers’.



El grupo se adapta y busca entrenar sin molestar a los ciudadanos ni dañar el mobiliario. Casi siempre son parques o alguna otra área de la ciudad donde vean posibilidades de ejercitarse. Yeshua explica que en México falta impulso y espacios para practicarlo; tampoco ayuda, dice, los prejuicios que envuelven a este deporte, asociado erróneamente a los asaltantes. Nada más lejos de la realidad. El parkour es un ejercicio de concentración y exigencia física tan grande como cualquier otra disciplina deportiva. Es, como explica Yeshua, “una filosofía”.



El entrenamiento es básicamente superar la verticalidad de la ciudad. Hacer que las formas del asfalto parezcan flexibles. Es, de alguna forma, el dominio de la geometría. O amoldarse a ella, como un río.



Los componentes del grupo se ayudan a superar los ejercicios. Se enseñan. Aprenden. Pero la última decisión es totalmente personal. Tú decides cuándo dar el paso. Tú decides los tiempos para crecer. Los límites.



Fuente:https://www.elmundodecordoba.com/index.php/multimedia/61215-Parkour--Los-nuevos-%E2%80%9Cgatos%E2%80%9D-de-la-ciudad--