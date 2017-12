Lo que tu tipo de sangre dice de tu salud a futuro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Cuál es tu tipo de sangre?… Es posible que no lo sepas. Y entonces te preguntarás: ¿Es importante saberlo?



Antes que nada, es importante conocer tu tipo de sangre para hacer una transfusión. Esto es para emergencias, claro está. Fuera de eso, no hay muchas razones por las que tu tipo de sangre podría ser una información importante. Sin embargo, recientes investigaciones confirman que tu tipo de sangre podría decirte si eres más o menos susceptible a ciertas condiciones de salud.



Lo malo de esto es que NO puedes cambiar tu tipo de sangre, así que saber esto sólo te ayudará a motivarte a ser más saludable.



Coágulos de sangre



Aquellos con tipo de sangre O tienen un menor riesgo de desarrollar coágulos de sangre. La enfermedad de Von Willebrand, por ejemplo, es un trastorno hemorrágico de por vida que los tipos de sangre A, B y AB, tienen un 30% más de riesgo de heredar. Se estima que tener tipo de sangre AB contribuye aproximadamente a un 20% de riesgo de coágulos de sangre.



Cáncer gástrico



Tener tipo de sangre O negativo o positivo puede ser bueno para ti. Desafortunadamente éstas son malas noticias para los demás. Con esto me refiero a que las personas con tipo de sangre O tienen un menor riesgo de desarrollar cánceres gástricos. Sin embargo, tienen mayor riesgo los de tipo A… aunque se desconoce la causa.



Úlceras



Si tienes tipo A o AB, no te preocupes, no te toca todo lo malo. Una de las ventajas de tener A o AB, es que las investigaciones demuestran que tienen menos probabilidades de desarrollar úlceras pépticas. Por otra parte, pasa exactamente lo contrario con los tipo O por la diferencia de respuesta inmunológica. O al menos eso se cree, pues tan sólo son especulaciones.



Enfermedades del corazón



Aquellos con tipo de sangre O tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades coronarias. Y quienes tienen mayores probabilidades son AB y B, según un estudio hecho por la Universidad de Harvard. Nuevamente, fuera de la predisposición genética, el mecanismo exacto se desconoce.



Cáncer pancreático



Otra ventaja del tipo O: Tienen menor riesgo de desarrollar cáncer pancreático. Según un estudio publicado en el Diario del Instituto de Cáncer Nacional, descubrió que las personas con tipo de sangre A tienen 32% mayores probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas. Los AB 52% mayor riesgo y los B 72%



Sin embargo, los investigadores mencionaron que necesitan ampliar los estudios para determinar la razón exacta.