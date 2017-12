5 Cosas que toda mujer debe saber de sus ovarios

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No pensarás mucho en tus ovarios de manera regular (a menos que intentes embarazarte), pero incluso cuando no pienses en ello, deberías saber que son órganos con un rol MUY importante en tu vida.



Desde un punto de vista biológico, son tu razón de ser, y desde un punto de vista femenino, son los culpables de muchos días de dolor y sufrimiento.



Producen MUCHÍSIMAS hormonas: Tus ovarios producen estrógeno y progesterona. Estas 2 hormonas son responsables del desarrollo de la pubertad femenina (crecimiento de los senos, ciclo menstrual y ensanchamiento de las caderas). El estrógeno y la progesterona también preparan al útero para el embarazo y aumentan el libido.



Cambian de tamaño: A comparación de la mayoría de tus órganos, los ovarios no son estáticos en cuanto a tamaño se refiere; en realidad cambian con el paso de los años y durante cada ciclo menstrual. Mes con mes, tu órgano reproductor fluctuará para hacer lo suyo, es decir, soltar el óvulo. Pero esto sólo es temporal, a partir de la menopausia, los cambios se detendrán.



Pueden estresarse: La ovulación se puede ver afectada por el estrés. Cuando tu cuerpo está siendo sometido por mucha presión (y me refiero a algo MUY grave o un cambio de estilo de vida por completo), tus ovarios podrían dejar de liberar los óvulos. En otras palabras, son su forma natural de prevenir el embarazo en los peores momentos.



Podrían ser la razón de tu acné: Dado que los ovarios juegan un rol muy importante en el equilibrio hormonal, podrían ser los culpables de otros problemas hormonales como el acné. Y no sólo eso, el exceso de testosterona puede provocar crecimiento del vello y fluctuaciones de peso.



Aman las pastillas anticonceptivas: Los métodos anticonceptivos, especialmente aquellos con estrógeno y progesterona como las pastillas, pueden reducir el riesgo de tener cáncer de ovario. No, no es broma, las pastillas anticonceptivas son TAN efectivas, que reducen el riesgo de hasta un 50%.