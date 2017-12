7 Mitos de la moda plus size

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Basta ver a Tanesha Awasthi envuelta en una hermosa y ampona tulle skirt para darte cuenta que la talla no es motivo suficiente para limitarte en lo que a la ropa se refiere.



Por ello, hoy te compartimos los 7 mitos más recurrentes de la moda plus size:



“El negro adelgaza”.



La realidad es que, sea el color que sea, te verás del mismo tamaño.



Y claro, “el blanco engorda”.



Emmm, no, sigo del mismo tamaño.



“Di no a las rayas horizontales”.



Me las pongo… Y hasta en traje de baño 😛



“No uses un crop top si no tienes la panza plana”.



Sí, claro.



“Jamás uses prendas estampadas si tienes kilos de más”.



¡Pero si se ven increíbles!



“Los tutús y faldas en A no te quedan. Te darán más volumen”.



Ajá… ¿y?



“Evita mostrar de más” (o sea, los gordos).



No voy a dejar de mostrar mi abdomen, mis piernas, mis brazos o cualquier parte de mi cuerpo sólo porque sea más grande de lo regular… Este cuerpo es el que tengo y es perfecto.



Y tú, ¿conoces más mitos de la moda plus size? ¿Te atreves a romper las reglas?