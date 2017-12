VIH y Sida, ¿Cuál es la diferencia?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es fácil confundir al VIH con el Sida. Son diferentes diagnósticos, pero van de la mano y casi siempre se utilizan para describir un caso en particular. Sin emabrgo, el VIH es un virus, y el sida una condición ocasionada por el VIH.



En el marco del Día Internacional de la lucha contra el sida, es importante hacer énfasis en que la prevención está en la información que tengamos. Hace poco, el diagnóstico de VIH o sida era considerado una sentencia de muerte. Ahora, gracias a la ciencia y las distintas investigaciones que se han hecho al respecto, la gente con estas enfermedades puede vivir por mucho más tiempo.



El VIH es un virus



El VIH es un virus que puede provocar una infección. Su nombre completo es: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. El nombre describe perfectamente al virus: infecta sólo a humanos y ataca al sistema inmune, dejándolo deficiente e incapaz de trabajar efectivamente como debería.



A comparación de otros virus, nuestro sistema inmune es incapaz de atacar y eliminar al VIH. Nadie sabe porqué, pero hoy en día existen medicamentos y tratamientos que controlan este virus.



El Sida es una condición



El VIH es un virus que puede causar una infección, pero el sida es una condición o síndrome. Tener VIH quiere decir que podrías desarrollar sida, el cual interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir infecciones.



El sida se desarrolla cuando el VIH ha causado un daño severo al sistema inmune. Es una condición compleja con síntomas que pueden variar. Los síntomas del sida están relacionados con las infecciones que la persona desarrolla como resultado del daño a su sistema inmune. Estas infecciones pueden incluir: tuberculosis, neumonía, ciertos tipos de cáncer y otras infecciones.



VIH sin sida



El VIH es un virus y el sida una condición que puede ocasionar. Eso nos queda claro. Entonces, ¿uno puede tener VIH y no sida? Sí, de hecho muchas personas pueden vivir años con VIH y no desarrollar sida. Gracias a nuevos tratamientos, esto es cada vez más posible.



Eso quiere decir que puedes tener VIH y no sida. Pero una persona con sida, SIEMPRE tendrá VIH primero. Y dado a que no existe una cura, la infección del VIH nunca desaparece, aunque haya o nunca haya sida.



Tratamiento y expectativa de vida



Una vez que el VIH haya desarrollado sida, la expectativa de vida disminuye significativamente. Es difícil reparar el daño al que se ha sometido el sistema inmune. Infecciones y otras condiciones, como cánceres, resultado de esto, son extremadamente comunes. Estas infecciones y otras complicaciones se vuelven FATALES para una persona con sida.



Con los tratamientos de hoy en día para el VIH, hay personas que pueden vivir con el virus por años, incluso décadas antes de que haya sida. Y aunque estas personas pueden llevar una vida normal, es importante tomar precauciones para no infectar a otros.