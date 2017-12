Un mundo rosa

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

El ‘pink’ ya venía gestándose como uno de los protagonistas de este año, y para Otoño-Invierno se intensifica aún más hasta volverse casi neón.“Es un color cálido, romántico y favorecedor para las pieles latinas”, afirma la experta en imagen Gloria Torres, quien comenta que se lleva tanto en la ropa como en accesorios, además de que se puede combinar en diversas gamas.Un gran impulsor de este tono fue el diseñador mexicano Ramón Valdiosera, quien en los años 40 bautizó su “rosa mexicano”, con el que rendía homenaje a las flores y a los textiles prehispánicos.Hoy, esta propuesta vuelve a reinar en todo el mundo.Desde los vestidos con holanes de Balenciaga y los diseños con flecos de Emilio Pucci, hasta los atuendos brillantes de Emporio Armani, esta tonalidad dominará incluso en las fiestas más elegantes y sofisticadas.Destacan también los abrigos de Oscar de la Renta y Delpozo, así como muchas prendas acolchadas para protegerse del frío creadas por firmas como Akris. Y también hay delicadas piezas de marcas como Michael Kors, Prada y Gucci.“Hoy existe la posibilidad de apostar por looks totales en este color”, comenta Dana Landa, especialista en moda, quien advierte que, si se busca un look sutil, lo mejor es no exagerar.Para los amantes del estilo ‘athleisure’, el rosa encendido también se presenta en ropa para el gym, ya sean pants o mallas, en opciones muy brillantes combinadas con negro o con metálicos.“En cuanto a accesorios, hay bolsos, calzado (desde zapatillas hasta flats), sombreros y toda clase de joyería, que juntos te envuelven en un planeta rosa”, dice Dana.< Foto: Archivo