Brigadistas extranjeros que se enamoraron de México

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió al centro del país el pasado 19 de septiembre, varios gobiernos internacionales ofrecieron su ayuda para las labores de rescate. Así fue como llegaron expertos de Japón, España, Ecuador, Colombia o Israel.El inglés más mexicanoEntre los brigadistas internacionales se encuentra el bombero inglés, Paul Fritz, quien llegó a México con sus propios recursos. Al enterarse de la tragedia por la que atravesaba el país, decidió venir, aún sin tener apoyo económico de su gobierno.El londinense estuvo trabajando entre las calles de Ámsterdam y Laredo, en la colonia Condesa, donde luego de recuperar el último cuerpo, todos los brigadistas, voluntarios, marinos y militares, entonaron el Himno Nacional Mexicano.Fitz se fue de México sumamente conmovido por la solidaridad y unión mostradas por el pueblo mexicano. Pero en su Facebook se despidió con una emotiva carta en la que afirma que “la bondad y el amor mostrados por los mexicanos, no solo me hizo enamorarme del país, sino que restauraron un poco mi fe en la humanidad”.De acuerdo con El Universal, también señala que jamás olvidará la devastación que vio en nuestro país, pero tampoco la manera en que la gente se unió y se quedaba en pie todas las noches para tratar de encontrar gente con vida entre los escombros.Además, creó una pequeña página en la que recauda fondos para los damnificados. Lo más curioso es que Paul firmó esta publicación como “Fitzy el Mexicano”.El migrante que volvió para ayudar a su genteHace 32 años, Roberto Padilla vivió en carne propia el terremoto de 1985, pero hace unos días, decidió regresar a la Ciudad de México para colaborar en los trabajos de rescate.Actualmente, él es miembro del Departamento de Bomberos de Sacramento, California, en Estados Unidos, pero al enterarse de la noticia, no lo pensó dos veces y, con su propio dinero, se compró un boleto de avión con la única intención de venir a ayudar, según cita Univisión.Roberto no viene representando a EU, sino como un mexicano que siente el dolor por el que atraviesa su país. Con más de 20 años de experiencia en Protección Civil, con víveres y con la iniciativa de apoyar a los necesitados, así llegó este connacional.FUENTE: De10.com.mx