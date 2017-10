Consejos para tu cabello dañado

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En nuestra búsqueda por encontrar remedios caseros que sean accesibles para todas, nos encontramos con el fantástico bicarbonato de sodio, que aparte de ser un ingrediente que abunda en cualquier cocina, nos funcionará para restaurar y mejorar nuestra cabellera. ¿Por qué bicarbonato? Simplemente porque es económico, fácil de conseguir y sobre todo porque funcionará como un antiséptico y un regulador del PH de nuestro pelo.Si tienes problemas como caspa, resequedad, cuero cabelludo grasoso o pelo dañado tienes que seguir leyendo esta nota, porque te diremos cómo reparara todos estos problemas con este sencillo ingrediente.Vinagre y bicarbonato:Para reparar el pelo que fue procesado, decolorado o maltratado por la plancha y secadora, deberás correr a tu cocina por los siguientes ingredientes:1 cucharada de bicarbonato½ taza de vinagre de manzanaMezcla perfectamente la cucharadita de bicarbonato con el vinagre, aplica este remedio sobre el pelo limpio y húmedo, deja que actúe por 10 minutos y enjuaga con agua templada. Si realizas este procedimiento por lo menos dos veces a la semana, sentirás como tu melena recupera la elasticidad y el brillo.Shampoo explosivo:Aunque leíste este subtítulo y te sorprendiste, queremos recordarte que el bicarbonato por ser un componente alcalino suele causar un efecto químico cuando se mezcla con otros productos, así que no te asustes cuando veas el resultado de esta combinación, sólo necesitas:½ cucharada de bicarbonato de sodio1 cucharada de shampooAntes de que apliques tu shampoo como sueles hacerlo normalmente, mezclalo con el bicarbonato en un recipiente, al principio notarás que salen burbujas de todos lados, pero tranquila esto es normal y este efecto dura muy pocos segundos. Una vez que haya causado reacción, deberás lavar tu cabello con este remedio, enjuaga y acondiciona como acostumbras hacerlo, notarás una melena más sedosa y suave al instante.Bye, bye caspa:Para erradicar este molesto problema, sólo deberás disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en una taza de agua, vierte cuando termines tu rutina de lavado, después del acondicionador y sobre tu cabello limpio, aplica este remedio.Deja que actúe durante todo el día, no necesitas enjuagar, repite esto tres veces por semana y en poco tiempo ya no tendrás rastro de caspa. Como ya lo mencionamos, este ingrediente funciona como un antiséptico limpiando y removiendo a profundidad las impurezas.Fuente: GDA/El Universal/México