Las cosas que debes preguntar en tu trabajo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tener un empleo conlleva ciertas complicaciones, como distinguir qué preguntas puedes hacer… y cuáles son súper imprudentes.Seguro cuando estabas en la prepa morías por entrar en la universidad. Y en la universidad, creías que el trabajo sería la gloria. Pero ahora que te toca romperte la espalda para sobrevivir, sabes que el ambiente laboral no es lo que esperabas.Tener un empleo conlleva ciertas complicaciones, como distinguir qué preguntas puedes hacer… y cuáles son súper imprudentes.¿Puedo agendar mis vacaciones?Aunque no lo creas, no todas las personas usan sus días de vacaciones. Muchos no lo hacen por miedo a retrasarse, a no ser contados para una promoción o simplemente porque no tienen nada más qué hacer. Sin embargo, es importante tomarte un break de vez en cuando, no sólo por tu salud física y mental, sino también para mejorar tu productividad.¿Podemos discutir la posibilidad de un aumento?Creo que sabes que las mujeres tienen salarios menores que los hombres… así que no dudes en pedir un aumento equitativo, especialmente si llevas suficiente tiempo en la empresa. Si te da mucha pena… no lo hagas por ti, ¡hazlo por las mujeres del mundo!¿Podemos discutir mi rol aquí?Así que te promovieron. Les pasa a todos en algún momento, así que consúltalo con una botella de vino y sigamos adelante. Si no conoces tus nuevas responsabilidades, platícalo con tu jefe. Al final del día es un nuevo puesto, así que debes saber exactamente qué se espera de ti.¿Podemos discutir un cambio en mi horario?Que no te dé miedo preguntar por cambios en tu horario. Si de repente tuviste un hijo o tienes que cuidar a tu papá en el hospital, la empresa tiene la obligación de escuchar tu petición. Puede que el contrato no te permita hacer cambios, pero al menos puedes hacer la consulta.¿Me podrían dar retroalimentación?No hay nada más frustrante que no tener ni una idea de cómo están viendo tu desempeño. ¿Creen que estás haciendo un buen trabajo? ¿Serás la mejor empleada de la compañía? En lugar de adivinar, ¡pregunta! Cualquier empleado debería recibir retroalimentación, pues el primero paso hacia el progreso y aprendizaje.¿Cuál es la política de las horas extra?Hay empresas que, sin importar qué tanto trabajen sus empleados, siempre les pagarán lo mismo. Sin embargo, en otros casos, los empleados están protegidos ante esto. ¡No regales tu trabajo! Si te tienen que pagar extra, ¡hazlo valer!FUENTE: Eme de Mujer