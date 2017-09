Señales de que tu relación está por terminar

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sólo porque una relación vaya por mal camino, no quiere decir que estés lista para decirle adiós. Y si la relación es buena para ti, pero no perfecta, podrías postergar lo inevitable, hasta que te sientas cómoda con alguien que apenas puedes soportar.Independientemente de su edad o los años de relación, ¿cómo podemos saber si están destinados al fracaso?No puedes superar los problemasTal vez creías que ya habías superado algo, pero conforme pasa el tiempo, te das cuenta que no lo has hecho. Es posible que sea hora de despedirse. Recuerda, terminar una relación es una decisión personal, pero sólo tú puedes saber qué es bueno o malo para ti.Si no pueden alcanzarseLa comunicación es la base de cualquier relación, y si ustedes han perdido la habilidad de hablar abierta y francamente… todo está perdido. Si han dejado de comunicarse, el fin es inevitable, especialmente si ya no habrá interés por parte de los 2.A tu pareja ya no le interesaA veces será el otro quien se rinda primero. Tu pareja ya no es confiable, ya no cumple sus promesas y, lo peor de todo: muestra un desinterés intimidante. La realidad es que no quiere seguir en esa relación, pero ya tampoco quiere tomar la iniciativa de decirte adiós.Se sienten incómodos en la presencia del otroSi ambos han cambiado mucho con el paso de los años, es posible que haya afectado su compatibilidad. Lo ideal es terminar una relación en la que no puedas ser tú misma cómodamente. Porque, de no ser así, ¿quién serías?Ha cambiado tu caminoLas relaciones son poderosas…y tienen el poder de cambiarnos. Aunque no siempre para mejorar. Si descubres que después de esta relación no puedes reconocerte, puede que el problema no seas tú… sino tu relación. Todos cambiamos al estar en una relación, pero estos cambios no deberían ser extremos, mucho menos si te hacen daño.Tu instinto te lo diceA veces simplemente lo sabrás. Escucha a tu yo interior. Como dice Roxette, ¡escucha a tu corazón! Si tu instinto te dice que algo anda mal en esta relación, es posible que sea tu sentido de supervivencia. Si no quieres tomar decisiones con base en esto, al menos toma un paso hacia a atrás y mira las cosas con otra perspectiva.FUENTE: Eme de Mujer