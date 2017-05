Lo que debes de saber de los Celtas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La mayoría de las cosas que sabemos sobre los celtas está entre el mito y la realidad, porque este antiguo pueblo europeo no dejó evidencias escritas. Sin embargo, hay cosas sorprendentes sobre los celtas que son muy probables o casi seguras y estas son 7 de ellas.



1. Probablemente no se originaron en Irlanda





Actualmente, el término «celta» es utilizado como sinónimo de «irlandés» Sin embargo, algunos historiadores postulan que los celtas no se originaron en Irlanda, sino en Europa Central, situando a Austria como el punto de origen más probable. Navegando por el Danubio se habrían extendido por el territorio europeo, hasta llegar a las islas británicas.



2. Los romanos no tuvieron nada que ver con sus caminos



Los romanos fueron los inventores del hormigón y los primeros en la construcción de grandes caminos pavimentados; sin embargo, se cree que los celtas se les adelantaron como los pioneros de la ingeniería vial. Las ruinas arqueológicas parecen indicar que algunos caminos de las islas británicas fueron construidos antes de la conquista romana.



3. Fueron los primeros en utilizar armas de hierro



Los celtas inventaron la cota de malla que utilizaban los guerreros de la antigüedad como elemento metálico de protección. Los romanos adoptaron el invento y masificaron el uso en sus legiones. También se cree que los celtas fueron los primeros en forjar espadas de hierro, reemplazando las de bronce que se venían utilizando por siglos.



4. Eran inmensamente ricos



La leyenda ha pintado a los celtas como poco más que guerreros salvajes. Si bien es cierto que realizaban actos bárbaros, como los sacrificios humanos rituales, también se cree que se hicieron muy ricos con la producción de objetos de hierro. El oro y la plata eran elementos comunes en sus armaduras, armas y piezas artísticas.



5. El número tres tuvo un enorme significado



El sistema de creencias de los celtas estaba basado en la triplicidad. Creían en tres tipos de reinos - Cielo, Tierra y Mar – y en tres tipos de dioses, los personales, los familiares y los tribales. De allí surgió la veneración de los celtas por el trébol, la hoja que aparece en los símbolos patrios de Irlanda.



6. Durante la mayor parte de su existencia fueron politeístas



Eventualmente, algunas tribus celtas adoptaron el cristianismo como su camino espiritual preferido, pero durante la mayor parte de su existencia, los celtas practicaron el politeísmo. Como otras culturas antiguas, creían que apaciguaban a sus dioses ofreciéndoles sacrificios humanos.



7. Tuvieron opiniones progresistas sobre el género y la sexualidad



Antes de la conquista romana, las mujeres celtas podían dirigir tribus y conducir soldados en batalla; tal fue el caso de Boudica, una celta con mucho poder, fallecida en torno al 60 d.E.C. Las mujeres celtas practicaban sin problemas el amor libre y los hombres frecuentemente preferían la compañía de otros hombres sin ningún problema.



