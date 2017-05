Objetos de tu casa que debes limpiar muy bien

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En general me gusta compartir tips y trucos para tener que limpiar lo menos posible, y poder hacerlo también más rápido y de manera eficiente. Pero sé que hay cosas que, por nuestro propio bien, no se pueden tomar a la ligera.



Es importante que conozcas cuáles son las cosas que deberías limpiar todos los días, para cuidar tu salud y la de tu familia.



1. La entrada de la casa



A menos que en tu casa utilices la política de no usar zapatos adentro, la entrada de la casa suele ser uno de los sitios que más se ensucian a diario, pues todos los miembros de la familia y las mascotas entran con los pies sucios de la calle trayendo tierra, mugre y sí, gérmenes y bacterias.



2. Los paños de cocina



Aunque no te des cuenta, esos aparentemente inocentes paños de cocina ¡son un caldo de cultivo de todo tipo de gérmenes y bacterias! La humedad que suelen retener cuando los usamos para secar cosas y el hecho de que los apoyemos en diferentes superficies los transforma en uno de los elementos más sucios de la casa.



3. La esponja de cocina



La esponja de cocina, por la naturaleza de su trabajo, es algo que suele estar cargada de gérmenes. Por suerte es muy fácil de limpiar, todo lo que tienes que hacer es colocarla en el microondas durante 30 segundos a 1 minuto, o dejarla reposar en agua hirviendo unos minutos para desinfectarla.



4. La mesada de la cocina y del lavabo



La cocina y el baño son sitios muy sucios que requieren que todos los días le demos una limpieza, especialmente a la mesada de la cocina y el lavabo del baño. Y no te tomará más de unos minutos desinfectar estas superficies con un limpiador desinfectante y unas toallas de papel.



5. Los controles remoto



¿Quién iba a decir que esos pequeños artefactos pudieran ser tan propensos a albergar gérmenes y bacterias? Pero como pasan de mano en mano por diferentes miembros de la familia, ¡los controles remoto son un caldo de cultivo y transmisión de gérmenes!



Tan solo tienes que adquirir el hábito de limpiar estas superficies todos los días, una vez que lo adquieras no te significará hacer el esfuerzo que ahora supones.



FUENTE: http://www.vix.com/es/creatividad/160696/5-objetos-de-tu-casa-que-es-mejor-limpiar-todos-los-dias-por-tu-propio-bien