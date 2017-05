La belleza clásica regresa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los años 20 y 30 del siglo pasado se caracterizaron por la liberación en cuanto a la moda y al estilo. Miles de mujeres empezaron a decidir por su cuenta qué es lo que querían usar sin depender de la opinión de los hombres y, gracias a esto, cambiaron por completo la concepción de la moda y los tratamientos de belleza.



Hoy en día existen ciertas tendencias propias de esos locos años que aún siguen vigentes y que muchas de nosotras lucimos todavía:



Los vestidos

Apuesto a que has visto alguna película ambientada en los años 20 ó 30 llena de gángsters, mujeres fumando largos cigarrillos con miradas lánguidas y vestidos hípercortos con flecos que movían al ritmo del charleston y del jazz en los clubes de moda. Déjame decirte que la concepción de los vestidos cortos como todas los imaginamos no surgió hasta después de 1925. Antes ─si bien la ropa dejó de ser similar a la de la época victoriana─, el dobladillo de la falda llegaba por debajo de la rodilla hasta que en 1925 comenzó a acortarse.



Creo que en cuestiones de moda, es posible realizar un paralelismo entre la moda de hoy y la de los años 20, sobre todo por el largo de las faldas y los colores, pues se usaban muchísimo los estampados floreados y los colores pasteles. Además, el color azul Francia, el anaranjado y el verde Nilo son muy populares como hoy en día.



Coco Chanel fue una de las pioneras en adoptar un nuevo estilo allá por los años 20 que «masculinizó» la ropa femenina que se usaba hasta entonces y estimuló a las mujeres a que usaran pantalones y chaquetas. Esta costumbre se sigue manteniendo hoy en día, lo cual denota cuán influyente es este periodo en la actualidad.



¿Y el cabello?

También podemos hacer un paralelismo entre los cortes de cabello de los años 20 y los actuales. Durante fines del siglo XIX, las mujeres usaban el cabello extremadamente largo. Sin embargo, en la década del 20, esto cambió por completo y se comenzó a usar el corte bob recto, cuyo largo llegaba solo hasta debajo de las orejas. Este tipo de peinado es muy común verlo hoy en día en miles de mujeres.



Finalmente, ¡el maquillaje!

Un capítulo aparte merece la mención del maquillaje durante la década del 20. Las mujeres de finales del siglo solo usaban colorete y parecían sinceramente unas muñecas de porcelana. Con el paso de los años esta tendencia fue cambiando hasta que arribamos a 1920, donde la mujer sufrió un gran cambio en su personalidad con respecto al maquillaje.



La piel pálida empezaba a estar menos de moda y se adoptaron tonos un poco más bronceados gracias a Coco Chanel que fue quién impuso el dorado como el color de piel del momento. Las pieles pálidas desaparecieron y dieron lugar a atractivos bronceados como los que usamos hoy en día.



En cuanto al make-up, estaba en boga el smokey eye con abundante delineador negro en los párpados superiores e inferiores y, ¿adivina qué? ¡Hoy en día también es una tendencia de maquillaje! Quizá no tan exagerada en cuanto al delineador pero que se sigue utilizando. Cejas finas, labial rojo y mejillas de colores pálidos también fueron estilo de la época pasada que aún hoy persisten.



Ya lo ves: todo vuelve.



FUENTE: http://www.vix.com/es/belleza/180233/los-locos-anos-20-y-30-la-belleza-clasica-que-hoy-vuelve-a-estar-de-moda