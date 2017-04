¿Qué intenta enseñarte tu perro sobre las caricias?

(Tomada de la Red)

¿Qué intenta decirte tu perro? Los perros poseen un lenguaje no verbal amplísimo que nos permite obtener información sobre lo que les sucede o el estado emocional en el que se encuentran. A veces es intencional, y como nos pasa con las relaciones que mantenemos con personas, hay fallos en la comunicación que dan lugar a malentendidos.



Por esta razón, conocer las expresiones faciales, vocalizaciones y lenguaje corporal de los perros es importante. Si las sabemos descodificar, nos podremos relacionar mejor con ellos. Dado que el abanico de gestos y combinaciones con significado es amplísimo en esta especie, hoy me centraré en los rituales de saludo y la importancia del contacto físico.



Por ejemplo, uno de los momentos que más nos gustan a los perrunos es cuando llegamos a casa y nos reciben. Entonces aparecen los rituales y ceremonias de bienvenida. Unos saltan, quieren lamerte y se excitan mucho.



Pero a mi uno de los que más me gustan es cuanto te empujan con la cadera o el morro. Esta últimas conducta, son indicadores de amistad muy fiable. Nosotros respondemos diciéndoles cosas con voces felices o cursis y les acariciamos, rascamos, etc. Y funciona, porque es un momento muy placentero para ambas partes.



Esta parte del contacto físico es vital para estrechar lazos, si tenemos en cuenta los descubrimientos del psicólogo Harry Harlow, cuyos resultados mostraron al mundo que acariciarse es un factor decisivo para crear una relación sana entre dos individuos y que puedan desarrollarse con normalidad, especialmente entre una madre y sus crías.



Therese Rehn y su equipo, de la Universidad de Ciencias Agrícolas en Upsala, pusieron a prueba esta idea. Decenas de perros fueron "abandonados" por sus dueños en una sala durante veinticinco minutos con un extraño que no les hacía ni puñetero caso. Cuando regresaban, cada persona estaba obligada a seguir pautas diferentes de acuerdo a un guión. En la primera condición les hablaban amablemente y manoseaban. En la segunda, hablaban pero sin tocar. En la tercera, y última condición de control, las personas simplemente entraban a la habitación y se sentaban a leer una revista.



Para conocer las consecuencias en los perros de cada uno de estos estilos, se midieron los niveles de oxitocina, llamada por algunos " la hormona del amor ", y los de cortisol, otra hormona asociada al estrés y el miedo. Los resultados fueron coherentes con los hallazgos de Harlow. El contacto físico es mucho más potente que el simple hecho de hablar, y además rebaja los niveles de ansiedad. En cuanto a la oxitocina, hablarles les gustaba pero cuando eran acariciados se disparaba por las nubes. Es decir, les encanta.



Un resultado adicional inesperado fue que ese bienestar y alegría mediados por la oxitocina, se mantenía más tiempo en el cuerpo de los perros cuando habían sido acariciados. Además, se podía percibir también en la conducta, la cual delataba un estado más positivo.



Por lo general, los perros buscan mucho el contacto físico y lo utilizan constantemente en su relación con los humanos. Posan su cabeza sobre uno de tus pies o la rodilla, juntan su trasero a tu cuerpo, se echan a dormir pegados a ti y un larguísimo etcétera de demostraciones de afecto y búsqueda del contacto físico.



Porque cuando la relación es buena, somos una fuente de seguridad para nuestros perros, amigos y familiares. Es el llamado " Efecto Cielo Seguro " por algún psicólogo, el cual compartimos perros y primates. Consiste en buscar a alguien que nos consuele o abrace, algo que hacemos con más frecuencia tras una pelea o un episodio traumático.



Un caso cercano. Lupo, mi viejo aliado, solía increpar a otros perros del barrio gruñéndoles, pero siempre con un parte de su cuerpo pegado a mi. A veces también ladraba al carteroo cualquiera que asomara la cabeza por la puerta, pero se me pegaba como si necesitara de mi apoyo. Esto quiere decir que en su agresividad había miedo e indecisión. Una inseguridad que él remediaba mediante el contacto físico.



Pero cuidado con trasladar todos los gestos humanos de afectividad a los perros. Por ejemplo, el abrazo puede ser malinterpretado. Al sentirse inmovilizados y cubiertos por otro ser casi al completo se sienten en amenazados. Es un momento peligroso, especialmente si no te conoce.



Durante mis años de estudio, he conocido a varias personas que han sufrido ataques de perros cuando les abrazaban. Uno de ellos recibió tal mordisco de un mastín que su cara tuvo que ser cosida por los cirujanos.



Otra señal confusa para los perros es la sonrisa humana, especialmente cuando abrimos toda la boca y se nos ven muchos dientes. Para los cánidos, es una señal de agresividad ya que ellos mismos la utilizan para avisar que están de mal rollo a otros perros. Lo que la gente desconoce es que la sonrisa de los primates ha ido evolucionando hacia otras funciones pero en sus orígenes tenía que ver con señales de dominancia y sumisión similares.



Pero en esencia, en lo que se refiere a tocarse, acariciarse y achucharse, que es de lo que hablamos hoy, en esto, somos todos iguales, tanto perros como humanos y otros animales también. La predisposición al cariño y las caricias delata el estado de nuestra relación.



Por ejemplo, en terapia con parejas que tiene problemas, uno de los indicadores para los psicólogos de que la relación no está rota del todo, son los intentos y maneras en las que durante las sesiones, ambos intentan aproximarse físicamente, ya sea acercando la silla, dándose la mano o con una simple caricia.



En conclusión, tanto el contacto físico como la afectividad en todas su formas son un refugio para las personas, perros y otros animales. Por eso buscamos a otros desesperadamente cuando nos sentimos mal. La palabra ayuda, sin duda, pero no hay nada como las caricias, ese gesto ancestral para aliviarnos e inmunizarnos contra la ansiedad y el miedo.



Fuente:http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/yomono/2017/04/01/que-intenta-ensenarte-tu-perro-sobre-las.html