CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Una persona muy cercana a mí murió hace unos años luego de que su pareja de toda la vida hubiera fallecido. Todos, en la familia, coincidimos que ella murió de tristeza. Siempre creí que eso de morir de tristeza era solo una metáfora, una forma de explicar lo que había pasado y que no llegábamos a comprender. Sin embargo, hace poco me enteré de que la ciencia comprobó que sí se puede morir a causa de un corazón roto.



¿Cómo surgió este estudio?



Una persona muy cercana a mí murió hace unos años luego de que su pareja de toda la vida hubiera fallecido. Todos, en la familia, coincidimos que ella murió de tristeza. Siempre creí que eso de morir de tristeza era solo una metáfora, una forma de explicar lo que había pasado y que no llegábamos a comprender. Sin embargo, hace poco me enteré de que la ciencia comprobó que sí se puede morir a causa de un corazón roto.



¿Cómo surgió este estudio?



Este estudio nos demuestra lo poderoso que puede ser el amor entre una pareja o entre padres e hijos y lo mucho que puede afectarnos cuando perdemos a alguien que amamos.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/178212/podemos-morir-de-tristeza-esto-es-lo-que-dice-la-ciencia